В России снимут «Бой с тенью-4»

Замдиректора «Газпром-медиа» Ханчалян: съемки «Боя с тенью-4» начнутся в 2026 году

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Борис Ханчалян сообщил в беседе с ТАСС, что в 2026 году могут начаться съемки фильма «Бой с тенью-4».

Как отметил Ханчалян, ориентировочно картина выйдет на российские экраны в 2027 году. Проект получит самостоятельную историю, построенную вокруг мира бокса. По словам замдиректора «Газпром-медиа», фильм сохранит высокий уровень драматического напряжения и визуальной зрелищности предыдущих частей.

Ханчалян заявил, что центральной темой картины станет патриотизм в современном понимании.

Главные роли и режиссер грядущей картины не уточняются.

Фильм «Бой с тенью» вышел в марте 2005 года. Режиссером картины стал Алексей Сидоров. Главные роли сыграли Денис Никифоров, Елена Панова, Андрей Панин и Иван Макаревич. Картина номинировалась на премию MTV Russia Movie Awards в 10 категориях.

«Фильм давно стал частью массовой культуры: его цитируют, на него ориентируются, его герои узнаваемы несколькими поколениями зрителей», — заявил Ханчалян.

