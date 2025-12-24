24 декабря 2025, 12:04 Размер текста А А А «О, прям пламя»: пожар на МКАД попал на видео На МКАД автомобилисты сняли пожар на камеру Арина Лысенко true true true

close Кадр из видео/Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА»

В Москве на МКАД автомобилисты заметили пожар. Об этом

«МКАД внешний, 25 км, д. Ближние Прудищи, пожар», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как что-то горит за пределами проезжей части. По словам автора видео, мог воспламениться рынок.

