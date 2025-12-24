На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«О, прям пламя»: пожар на МКАД попал на видео

На МКАД автомобилисты сняли пожар на камеру
Кадр из видео/Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА»

В Москве на МКАД автомобилисты заметили пожар. Об этом

href=«https://t.me/namkade1/26550» target=«_blank»>сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД внешний, 25 км, д. Ближние Прудищи, пожар», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как что-то горит за пределами проезжей части. По словам автора видео, мог воспламениться рынок.

До этого на Камчатке грузовик сбил 85-летнюю женщину на переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина сначала ждет, когда автомобили проедут, затем начинает переходит дорогу. В этот момент в пенсионерку врезается грузовик, от удара она отлетает на проезжую часть. По данным канала, в результате произошедшего пешеход получила травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

Кроме того, в Башкирии в Туймазинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada. Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку.

Ранее нижегородец на скорости влетел в остановку, и это попало на видео.

