Украинские беспилотники предприняли попытку атаки предприятия в Оренбуржье

Губернатор Солнцев: дроны ВСУ атаковали предприятие в Оренбургской области
Anatolii Stepanov/Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

По словам Солнцева, беспилотники были уничтожены силами и средствами Минобороны РФ.

«Незначительно повреждена инфраструктура предприятия. Кроме того, один сбитый беспилотный летательный аппарат упал в населенном пункте. Пострадавших по предварительным данным нет», — поделился губернатор.

24 декабря Минобороны РФ сообщило, что над Оренбургской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего в период с 07.00 до 10.00 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО было сбито 23 украинских дрона, все они — самолетного типа, уточнили в российском оборонном ведомстве. Атакам подверглись республика Крым, Калужская, Брянская и Белгородская области. А также республика Башкортостан и столичный регион.

Ранее в Кремле заявили, что попытки Украины атаковать Москву беспилотниками направлены на «пиар-эффект».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
