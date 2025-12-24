На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский дрон ударил по автомобилю в Херсонской области

Один человек не выжил и двое пострадали при атаке БПЛА на машину в Новой Каховке
Shutterstock

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал легковой автомобиль в городе Новая Каховка в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы населенного пункта Владимир Оганесов.

По его словам, в результате удара пострадали два человека. Еще одного мирного жителя спасти не удалось.

«Двое с минно-взрывными травмами госпитализированы», — отмечается в заявлении.

Вечером 23 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский дрон атаковал автомобиль в районе села Грушевка в Волоконовском районе. В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем.

В момент удара в салоне находились четыре человека. Один мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение руки и ушиб ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего пострадавший продолжил лечение амбулаторно. Троих его попутчиков спасти не удалось, при этом их личности были установлены лишь на следующий день после трагедии.

Ранее в Белгородской области во время атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан».

Атаки БПЛА на Россию
