ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ передала вакантный мандат экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского заместителю главы управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта Валерию Горюханову. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение принято», — заявила в ходе заседания председатель ЦИК Элла Памфилова, после чего Горюханов был зарегистрирован депутатом Госдумы.

В Народном фронте рассказали ТАСС, что Горюханов среди прочего занимался контролем питания в школах, проводил проверки эффективности бюджетных трат, а также отвечал за вопросы народного контроля и организацию антикоррупционных форумов. Находясь на посту депутата законодательного собрания Краснодарского края он занимался развитием Кубани.

11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление Генпрокуратуры РФ о снятии неприкосновенности с Вороновского, было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки более чем на 25 млн рублей во время его нахождения на посту замгубернатора Краснодарского края.

2 декабря Госдума (ГД) на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского.

Ранее суд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому.