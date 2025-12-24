На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омская пенсионерка разгромила квартиру, которую не смогла вернуть по «схеме Долиной»

SHOT: в Омске пенсионерка разгромила квартиру, проиграв суд с покупателями
Telegram-канал «SHOT»

В Омске бывшая владелица квартиры, не сумевшая вернуть ее через суд после продажи, устроила в жилье погром перед своим вынужденным выездом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Бывший педагог продала свою квартиру в 2024 году за 6 млн рублей. Покупателями стала молодая семья, которая использовала для сделки ипотеку и средства материнского капитала. Накануне продажи пенсионерка предоставила справку от психиатра, подтверждающую ее вменяемость и добровольность решения.

После получения денег продавец отказалась освобождать жилье, ссылаясь на большое количество вещей. Она подала в суд на покупателей, пытаясь аннулировать сделку, заявив, что в момент продажи находилась под влиянием мошенников. Суд встал на сторону покупателя и постановил выселить прежнюю владелицу.

В день, когда судебные приставы должны были обеспечить ее выезд, женщина устроила в квартире погром. Она вырвала электропроводку и вентиляцию, сорвала обои и разбила кафель. Когда новые хозяева с детьми приехали, чтобы наконец заселиться, пенсионерка собрала соседей, вызвала полицию и устроила публичный скандал, заявив, что не даст им спокойно жить.

Ранее в Петербурге суд вернул квартиру женщине, купившей жилье по «схеме Долиной».

