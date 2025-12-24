Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина».

План, как и сообщалось ранее, состоит из 20 пунктов. Он подтверждает суверенитет Украины; предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, будет создан специальный механизм мониторинга; Украина получает гарантии безопасности; численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек; США и НАТО предоставят гарантии безопасности аналогичные 5 статье НАТО, в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Москва обязуется закрепить политику ненападения на ЕС и НАТО законодательно; Украина станет членом Евросоюза; предусматривается «прочный пакет глобального развития» для Киева; появятся фонды восстановления Украины для привлечения 800 млрд; после установления мира США и Украина ускорят процесс заключения соглашения о свободной торговле; Украина будет иметь безъядерный статус.

Пункт под номером 12 касается Запорожской АЭС, компромисса по нему найти не удалось. Также, согласно документу, «Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняют расизм и предубеждения».

Еще один спорный пункт – вопрос территорий, по которому также нет договоренностей. В случае согласования компромиссного решения стороны обязуются не менять границы силой. Также Россия не будет препятствовать Украине использовать Днепр и Черное море в коммерческих целях.

Последние три пункта: для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет; Украина обязуется провести выборы как можно быстрее после соглашения; заключенные договоренности между сторонами юридически обязательны; оно вступит в силу сразу же после прекращения огня.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.