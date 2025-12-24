Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский раскрыл содержание всех 20 пунктов мирного плана по Украине
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина».

План, как и сообщалось ранее, состоит из 20 пунктов. Он подтверждает суверенитет Украины; предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, будет создан специальный механизм мониторинга; Украина получает гарантии безопасности; численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек; США и НАТО предоставят гарантии безопасности аналогичные 5 статье НАТО, в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Москва обязуется закрепить политику ненападения на ЕС и НАТО законодательно; Украина станет членом Евросоюза; предусматривается «прочный пакет глобального развития» для Киева; появятся фонды восстановления Украины для привлечения 800 млрд; после установления мира США и Украина ускорят процесс заключения соглашения о свободной торговле; Украина будет иметь безъядерный статус.

Пункт под номером 12 касается Запорожской АЭС, компромисса по нему найти не удалось. Также, согласно документу, «Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняют расизм и предубеждения».

Еще один спорный пункт – вопрос территорий, по которому также нет договоренностей. В случае согласования компромиссного решения стороны обязуются не менять границы силой. Также Россия не будет препятствовать Украине использовать Днепр и Черное море в коммерческих целях.

Последние три пункта: для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет; Украина обязуется провести выборы как можно быстрее после соглашения; заключенные договоренности между сторонами юридически обязательны; оно вступит в силу сразу же после прекращения огня.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.

