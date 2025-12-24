На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области серийный педофил 12 лет караулил детей возле школ

В Магнитогорске будут судить серийного педофила за преступления против 12 девочек
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который подозревается в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК РФ Челябинской области.

Как установили следователи, мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних с апреля 2012 года. Жертвами стали 12 малолетних девочек в возрасте от 7 до 13 лет. После каждого инцидента пострадавшие обращались в полицию, однако долгое время установить личность преступника не удавалось.

Еще в 2012 году граждане сообщили о подозрительном мужчине в автомобиле, который в течение некоторого времени находился вблизи одной из школ. В октябре 2024 года в правоохранительные органы поступило новое заявление — о противоправных действиях в отношении 13-летней девочки через мессенджер. Когда личность злоумышленника установили, оказалось, что он является владельцем автомобиля, номер которого случайно запомнили 14 лет назад.

Следствие собрало доказательства по 13 эпизодам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее пожилой педофил домогался ребенка в Волгограде.

