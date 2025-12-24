На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о новой скрытой опасности пассивного курения

BE: «третичный» дым от сигарет надолго отравляет воздух в помещениях
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Даже после того как сигарета давно потушена, опасность для здоровья не исчезает. Новое исследование показало, что так называемый третичный табачный дым — токсичные остатки курения на стенах, мебели и текстиле — может в течение многих часов и даже дней загрязнять воздух в помещениях. Работа опубликована в журнале Building and Environment (BE).

Третичный дым — это химическая смесь, которая оседает на поверхностях после рассеивания табачного дыма. В отличие от пассивного курения, при котором человек вдыхает дым напрямую, здесь источник опасности скрыт: загрязнения постепенно возвращаются в воздух и могут химически изменяться со временем.

Ученые впервые проследили, как третичный дым ведет себя в реальных условиях внутри помещений. С помощью высокочувствительных приборов они в режиме реального времени измеряли содержание мельчайших частиц и газов, которые выделяются с загрязненных поверхностей.

Результаты показали принципиальную разницу между пассивным и третичным дымом. Частицы вторичного дыма исчезают сравнительно быстро, тогда как третичный дым формирует устойчивый, низкоинтенсивный фон загрязнения, который сохраняется длительное время. При этом химический состав частиц меняется: они становятся более богаты азотом, что может указывать на рост их токсичности.

Особую роль, как выяснилось, играют материалы интерьера. Пористые поверхности — ковры, мягкая мебель, текстиль — работают как «хранилища» табачных химикатов. Они впитывают вещества во время курения, а затем медленно высвобождают их обратно в воздух, из-за чего обычное проветривание оказывается малоэффективным.

Исследователи описали три стадии загрязнения: сначала происходит резкий выброс газов, затем в течение нескольких часов стабильно выделяются никотинсодержащие соединения, а после этого наступает длительная фаза медленного высвобождения других токсичных веществ.

Авторы подчеркнули, что полученные данные необходимо учитывать при разработке норм качества воздуха и мер по контролю табака. Кроме того, выявленные химические маркеры могут помочь точнее обнаруживать и оценивать скрытое загрязнение, остающееся в помещениях после курения.

Ранее стало известно, существует ли безопасная форма никотина для сердца.

