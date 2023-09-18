Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Зеленский: ВСУ продолжит наступать после дождей. Военная операция на Украине, день 572-й

Военная операция на Украине, день 572-й

close
100%
Боец спецподразделения «Охотники на ведьм» на Сватовском направлении в ЛНР

Боец спецподразделения «Охотники на ведьм» на Сватовском направлении в ЛНР

Сергей Аверин/РИА Новости
Зеленский заявил, что конфликт с Россией не закончится территориальными уступками со стороны Украины. Также, по его словам, ВСУ продолжит наступать даже после начала осенних дождей. В России возник дефицит комплектующих для беспилотников двойного назначения из-за экспортных ограничений КНР, сообщает «Коммерсантъ». Глава украинской разведки Буданов заявил, что конфликт с РФ не закончится «парадом в Москве». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:40

8:35

8:25

Проигравших сторон в мирном процессе на Украине не будет, заявил президент Турции Эрдоган. В ходе выступления глава Турции также подчеркнул возрастающую посредническую роль Анкары в урегулировании региональных и глобальных кризисов.

8:20

8:15

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины около 5:40 мск. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Другие подробности не приводятся.

Воздушная тревога звучала по всей территории Украины.

8:13

8:10

❗️ Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не будет окончен путем уступки ей каких-либо территорий. Кроме того, он заверил, что контрнаступление украинской армии продолжится и после начала дождей.

8:06

8:05

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist заявил, что конфликт на Украине не закончится «украинским парадом в Москве».

По его словам, Киев сейчас зависит от «внешних игроков», в то время как Россия «зависит сама от себя».

8:03

Введенные властями КНР ограничения на экспорт БПЛА двойного назначения серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров, пишет «КоммерсантЪ».

Крупные российские производители дронов успели создать существенные запасы и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в РФ, но оформление может занять до года. Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях. Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Зачем президент Турции Эрдоган поехал в США и при чем тут Россия
Турецкий политолог Хас: Эрдоган хочет быть главным посредником между РФ и Западом
Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России
Адвокат командира «Ахмата» попросил Бастрыкина возбудить дело о дискредитации ВС РФ
Мать и двое детей отравились грибами в Истре
В России намерены ввести госрегулирование разведения животных на продажу
Бывший испанский футболист пожелал Рубиалесу оказаться в тюрьме
В России предлагают разрешить свидания адвокатов с подзащитными по видео
Новости и материалы
Украинский беспилотник взорвался в Воронеже
Беременная пассажирка упала на рельсы в метро Екатеринбурга
Стало известно, какое из отечественных вин предпочитают россияне
Президент УЕФА оценил вероятность проведения финала ЛЧ в Саудовской Аравии
На севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
МИД Китая прокомментировал переговоры Ван И и Салливана
Глава МИД КНР Ван И приедет в Россию перед возможным визитом Путина в Китай
Подросток пропал в тайге под Архангельском во время сбора грибов
Аналитик назвал главную «головную боль» для Байдена в 2024 году
Во Владивостоке суд принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну
Ребенку оторвало фалангу пальца в детсаду в Поярково
Местный житель бросил гранату возле ресторана в Буденновске Ставропольского края
В Госдуме назвали лицемерием условия Шольца по миру на Украине
Российский разведчик оценил угрозу наступления ВСУ на Артемовск
Экс-игрок «Спартака» призвал Карпина выражаться аккуратнее
Международный комитет Красного Креста отправил в Карабах гумпомощь сразу по двум дорогам
Зеленский не хочет давать Путину передышки, несмотря на медленное контрнаступление
Более двух миллионов карточек жертв политических репрессий рассекретили в Казахстане
Все новости
СМИ сообщили о военном мятеже в Конго. В правительстве это опровергают
СМИ сообщили о попытке военного переворота в Республике Конго
«Терпеть и понимать». Финский лидер призвал Запад не разрывать отношения с Россией
Президент Финляндии Ниинисте отметил познания Путина в поэзии Лермонтова
Кадыров прогулялся под дождем на фоне слухов о коме и смерти
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне слухов о болезни
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по литературе за восьмой класс
Ответьте на несколько вопросов по русской литературе и узнайте свою оценку
«Политика слабаков». В Германии критикуют Шольца после инцидента с Лавровым на саммите G20
Focus: Шольц проявил слабость, отказавшись от рукопожатия с Лавровым на G20
Шапка-ушанка, балет и морж Миша. Как Ким Чен Ын провел последний день в России
Глава КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке передал подарок Тихоокеанскому флоту
Пивные забеги и костюмированный парад: в Мюнхене открылся Октоберфест-2023
«Было очень трудно не потерять себя». Умер поэт-песенник, муж Пахмутовой — Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов умер в Москве в возрасте 94 лет
Лавров: США ведут войну против России. Военная операция на Украине, день 571-й
Военная операция на Украине, день 571-й
Ползающий наркоман, пьяная школьница и домогательства. Истории от репетиторов
Репетиторы рассказали о самых странных занятиях с учениками
Тест: угадайте, кто из российских артистов жил на две семьи?
Вспомните, какие знаменитости жили в официальном браке, но встречались с другими
Предъявите геном дерева. Как генетики помогают в борьбе с незаконными вырубками леса
Генетик Крутовский рассказал о новых технологиях борьбы с лесным браконьерством
Страны Африки после встреч с делегацией Минобороны РФ создали военный альянс
Мали, Буркина-Фасо и Нигер объединились в военный альянс
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях