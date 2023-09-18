Зеленский: ВСУ продолжит наступать после дождей. Военная операция на Украине, день 572-й

Проигравших сторон в мирном процессе на Украине не будет, заявил президент Турции Эрдоган. В ходе выступления глава Турции также подчеркнул возрастающую посредническую роль Анкары в урегулировании региональных и глобальных кризисов.
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины около 5:40 мск. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Другие подробности не приводятся.
Воздушная тревога звучала по всей территории Украины.
❗️ Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не будет окончен путем уступки ей каких-либо территорий. Кроме того, он заверил, что контрнаступление украинской армии продолжится и после начала дождей.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist заявил, что конфликт на Украине не закончится «украинским парадом в Москве».
По его словам, Киев сейчас зависит от «внешних игроков», в то время как Россия «зависит сама от себя».
Введенные властями КНР ограничения на экспорт БПЛА двойного назначения серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров, пишет «КоммерсантЪ».
Крупные российские производители дронов успели создать существенные запасы и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в РФ, но оформление может занять до года. Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях. Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза.