Над Калужской и Тверской областями сбиты БПЛА. Военная операция на Украине, день 570-й

9:00

В Госдуме выступили за запрет бюджету и крупным российским корпорациям содержать российские футбольные клубы, при этом эти деньги следует отправлять на спецоперацию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», - сказал он.

Журавлев объяснил, что, по его мнению, футбол вообще должен быть устроен по-другому.

«Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это - их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной», — считает парламентарий.