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Политика

Над Калужской и Тверской областями сбиты БПЛА. Военная операция на Украине, день 570-й

Военная операция на Украине, день 570-й

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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР

Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР

Алексей Майшев/РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел во Владивосток, глава Минобороны России Шойгу представил ему ракетные комплексы «Кинжал» и «Калибр», фрегат «Маршал Шапошников» и авиацию. В Минобороны заявили об уничтожении двух БПЛА над Калужской и Тверской областями. В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов за более чем 815 млн руб., а скоро выставят на продажу порядка 100 таких объектов, включая квартиру Владимира Зеленского, сообщили власти полуострова. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:00

В Госдуме выступили за запрет бюджету и крупным российским корпорациям содержать российские футбольные клубы, при этом эти деньги следует отправлять на спецоперацию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», - сказал он.

Журавлев объяснил, что, по его мнению, футбол вообще должен быть устроен по-другому.

«Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это - их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной», — считает парламентарий.

8:45

Американское издание Axios сообщает, что власти США не собираются объявлять о передаче Киеву ракет большой дальности ATACMS во время предстоящего на следующей неделе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

По его сведениям источников Axios в американских политических кругах, вопрос поставок тактических ракет ATACMS поднимался в ходе недавней поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, однако Белый дом пока не принял окончательного решения на этот счет. В пакет военной помощи Украине, о котором власти США объявят в ходе визита в страну господина Зеленского, данный вид вооружений точно не войдет, подчеркивает издание.

8:30

❗️ВСУ за год потеряли до 90 процентов личного состава. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

По его мнению, на площадках должны присутствовать представители местной власти, которые будут помогать «установить наличие военнообязанного»

8:25

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams, ожидает, что их будет больше, чем 10.

«Касаемо поставок самых тяжелых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну», - сказал Данилов в комментарии «Украинскому радио».

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщала, что Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября.

8:20

8:15

Над Калужской и Тверской областями уничтожены два беспилотника, сообщили в Минобороны России.

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — сказали в ведомстве.

8:10

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток. Глава Минобороны России Сергей Шойгу показал ему российскую военную технику.

Ким Чен Ыну на аэродроме в Кневичах показали:

▪️ три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 ▪️ истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С ▪️ штурмовик Су-25СМ3 ▪️ гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» ▪️ дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Затем они отправились на фрегат «Маршал Шапошников». Кроме того, северокорейскому лидеру показали комплексы «Кинжал» и «Калибр».

8:05

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 млн рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей», - сообщил Константинов.

Кроме того, по его словам, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. «От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей», - подчеркнул Константинов.

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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