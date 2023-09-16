Польша и Финляндия закрыли въезд российским машинам. Осталась одна страна Европы, куда пускают на авто

Россияне не смогут пересечь границу Польши на автомобиле с российскими номерами с 17 сентября. На этой неделе аналогичные ограничения ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Обсуждают необходимость запрета и в Норвегии — последней стране Шенгенской зоны, граничащей с Россией, куда россияне пока могут въехать на машине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Никакой российский автомобиль не въедет»

Власти Польши с 17 сентября запретили въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России, объявил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», — сказал он.

Как пояснил Каминьский, в данном случае запрет касается легковых автомобилей, а ограничение на въезд грузовых машин уже действует. Варшава ограничила въезд белорусских и российских грузовиков с 1 июня 2023 года до особого распоряжения.

Министр внутренних дел также подчеркнул, что ограничение затрагивает и коммерческие, и частные перевозки вне зависимости от того, гражданину какого государства принадлежит машина. «Никакой российский автомобиль в Польшу не въедет», — отметил он.

Одна страна не закрыла въезд

С 16 сентября аналогичный запрет начал действовать в Финляндии. Накануне министр иностранных дел страны Элина Валтонен пообещала, что власти не станут конфисковывать находящиеся в стране автомобили с российскими номерами. Однако такие машины, уже находящиеся в Финляндии, должны вывезти с территории страны до 16 марта 2023 года.

С 13 сентября въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии. В Таллине пообещали не распространять ограничения на автобусы, мотоциклы и машины с дипломатическими российскими номерами.

Таким образом, все, кроме одной европейской приграничной для России страны, ограничили въезд российским легковым автомобилям. Осталась только Норвегия. Королевство не входит в число стран Евросоюза, в отличие от Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии, но является страной Шенгенской зоны, внутри которой между странами нет пограничного контроля.

В Осло одобряют введение санкций против России и поддерживают присоединение к ним. Как написало издание The Barents Observer, в правительстве Норвегии уже обсуждают необходимость запрета.

Вещи, с которыми не пустят в ЕС

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, согласно которым предметы из списка запрещенных к импорту из России россияне не смогут ввозить на территорию Евросоюза для личного пользования. В перечне ограничений, кроме автомобилей, значились такие товары личного пользования, как смартфоны, ноутбуки, драгоценные камни, косметика, предметы гигиены (туалетная бумага, шампуни, зубные пасты), яхты, фотокамеры, одежда, обувь с резиновой подошвой.

Как пояснил представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри, разъяснения не носят обязательный характер, каждая из 27 стран содружества будет самостоятельно принимать решения по поводу исполнения санкций.

В случае введения ограничений пограничники станут рассматривать указанные предметы в качестве запрещенного импорта, даже при условии использования не в коммерческих целях.

12 сентября в ЕК убрали из перечня предметы личной гигиены и одежду, «как надетую на приезжем, так и находящуюся в его багаже». Эти вещи, как пояснили европейские законодатели, «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций» и не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов.