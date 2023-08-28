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Политика

В Подмосковье сбили украинский беспилотник. Военная операция на Украине, день 551-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 551-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в Подмосковье украинского беспилотника самолетного типа. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины два раза за ночь прозвучали взрывы, сообщают местные СМИ. Турция и ООН прорабатывают возможности переговоров с Россией в Стамбуле по зерновой сделке, готовят предложения для ее возобновления, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:44

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели, передает украинское издание Klymenko Time.

«С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы», — заявил украинский лидер.

По словам украинского президента, такая модель поддержки не зависит от того, кто будет возглавлять США, ее продление будет зависеть от решений конгресса в США и парламентов — в европейских государствах.

8:41

❗ Итальянская SuperJet International (совместное предприятие ОАК и Leonardo) ведет переговоры с Европейским агентством авиационной безопасности о возможности получения европейского сертификата типа на самолет SSJ 100, узнал «КоммерсантЪ».

Покупателем доли ОАК в SuperJet International может стать эмиратская MarkAB Capital, которая хочет при участии итальянцев организовать производство самолетов в ОАЭ.

8:30

8:23

8:17

Минобороны РФ сообщило о срыве атаки ВСУ в направлениях Старомайорского и Приютного в ДНР.

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова, в Старомайорском и севернее Новомайорского расчетами российской реактивной и ствольной артиллерии уничтожены опорные пункты противника, северо-восточнее Никольского — склад боеприпасов, в районе Новодаровки — инженерная машина разграждения, а в Урожайном, Максимовке и Равнополе — места сосредоточения живой силы. Противник понес потери и отступил.

08:11

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после объявления воздушной тревоги два раза за ночь прогремели взрывы.

08:01

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила беспилотник, летевший по направлению к Москве.

Как сообщает градоначальник, по предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы в текущий момент уже работают на месте ЧП.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 551-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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