В Подмосковье сбили украинский беспилотник. Военная операция на Украине, день 551-й

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели, передает украинское издание Klymenko Time.
«С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы», — заявил украинский лидер.
По словам украинского президента, такая модель поддержки не зависит от того, кто будет возглавлять США, ее продление будет зависеть от решений конгресса в США и парламентов — в европейских государствах.
❗ Итальянская SuperJet International (совместное предприятие ОАК и Leonardo) ведет переговоры с Европейским агентством авиационной безопасности о возможности получения европейского сертификата типа на самолет SSJ 100, узнал «КоммерсантЪ».
Покупателем доли ОАК в SuperJet International может стать эмиратская MarkAB Capital, которая хочет при участии итальянцев организовать производство самолетов в ОАЭ.
Минобороны РФ сообщило о срыве атаки ВСУ в направлениях Старомайорского и Приютного в ДНР.
По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова, в Старомайорском и севернее Новомайорского расчетами российской реактивной и ствольной артиллерии уничтожены опорные пункты противника, северо-восточнее Никольского — склад боеприпасов, в районе Новодаровки — инженерная машина разграждения, а в Урожайном, Максимовке и Равнополе — места сосредоточения живой силы. Противник понес потери и отступил.
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после объявления воздушной тревоги два раза за ночь прогремели взрывы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила беспилотник, летевший по направлению к Москве.
Как сообщает градоначальник, по предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы в текущий момент уже работают на месте ЧП.