Военная операция на Украине. День 501-й

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Украина скоро получит противоминные корабли из Нидерландов, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов», — сказал он в эфире телеканала «Рада».