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Политика

Военная операция на Украине. День 501-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 500-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Украина скоро получит противоминные корабли из Нидерландов, заявил министр обороны Резников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призналась, что ответственность за теракт на Крымском мосту несет Киев.

8:15

8:07

Британская Telegraph со ссылкой на источники пишет, что на саммите НАТО 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в альянс.

8:04

8:01

Украина скоро получит противоминные корабли из Нидерландов, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 501-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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