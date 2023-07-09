Военная операция на Украине. День 501-й

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призналась, что ответственность за теракт на Крымском мосту несет Киев.
Британская Telegraph со ссылкой на источники пишет, что на саммите НАТО 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в альянс.
Украина скоро получит противоминные корабли из Нидерландов, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов», — сказал он в эфире телеканала «Рада».