В Израиле заявили о «решающей фазе» операции против Ирана

Военная операция против Ирана входит в «решающую фазу». Об этом заявил глава минобороны Израиля Исраэль Кац, сообщает израильское издание Ynet.

«Мы входим в решающую фазу и будем продолжать столько, сколько понадобится», — сказал министр.

10 марта издание Ynet со ссылкой на источник написало, что военная кампания против Ирана продлится еще как минимум две недели.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.