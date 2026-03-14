В Ливане обстреляли позицию миротворцев ООН

Позиция Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) подверглась обстрелу. Об этом заявила представитель миротворческой миссии Кэндис Адрель, передает РИА Новости.

«Прошлой ночью один из наших объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль получил повреждение, предположительно, в результате огня из тяжелого пулемета, что привело к возникновению пожара», — рассказала она.

В результате удара один из миротворцев получил ранение.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.