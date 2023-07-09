«Цена ниже рыночных котировок». Россия стала первым поставщиком СПГ в Испанию в июне

Более четверти от общего объема поставок газа в Испанию приходится на российское топливо, следует из сведений компании Enagas по итогам июня 2023 года. Второе место занимает Алжир (21%), третье — США (18,5%). При этом в первом полугодии 2023-го Испания приобрела у РФ почти вдвое больше СПГ, чем за тот же период прошлого года. В свою очередь, глава австрийской компании ÖMV Альфред Штерн заявил, что не намерен отказываться от российского газа. И у Мадрида, и у Вены с 2018 года действуют долгосрочные контракты с российскими поставщиками газа, цена по которым ниже рыночных котировок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия в июне стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию, свидетельствуют данные компании Enagas.

Из них следует, что Мадрид закупил эквивалент 7 673 ГВт·ч сжиженного природного газа (СПГ) — на топливо из России при этом пришлось 26,8% от общего объема газа, поступившего в королевство в первом летнем месяце. Второе место занимает Алжир (21%), третье — Соединенные Штаты (18,5%).

Отмечается, что в первом полугодии 2023-го Испания приобрела у РФ почти вдвое больше СПГ, чем за тот же период прошлого года.

При этом в целом за 2022 год объем приобретенного королевством СПГ из России вырос на 45% по сравнению с 2021-м, пишет ТАСС.

«Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО «Новатэк» и компанией Naturgy, цена по которому ниже рыночных котировок», — пояснили в посольстве РФ в Испании.

Санкции, потолок цен...

На фоне санкций ЕС в ответ на специальную военную операцию на Украине, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем и взрывов на «Северных потоках» поставки газа из РФ в Европу сократились. В результате цены на газ в ЕС в 2022 году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3 тыс. за тысячу кубометров.

Позднее европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других странах.

Как прогнозирует агентство Bloomberg, в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.

и долгосрочные контракты...

В свою очередь, австрийская компания ÖMV продолжит покупать большую часть газа в России зимой, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial Times.

Он уточнил, что ÖMV подписала долгосрочный контракт с «Газпромом» в 2018 году, который рассчитан до 2040 года. Компания намерена получать газ, «пока «Газпром» будет его поставлять», заверил Штерн.

Говоря о санкциях, он отметил, что «устранение определенных источников также приведет к росту цен». ÖMV обеспечивает около 30% газового рынка Австрии, передает РБК.

Сколько стоит газ для россиян

Регулируемые цены на природный газ для всех категорий потребителей — как населения, так и промышленности — могут повысить на 8% с 1 июля 2024 года. Такую же индексацию планируется провести и с 1 июля 2025-го, следует из предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Проекты соответствующих приказов ведомства были размещены 7 июля на портале нормативных правовых актов.

В прошлый раз стоимость газа повышали в России в декабре 2022 года — на 8,5%. Тариф для потребителей на 1 куб. м при наличии газового отопления составляет 6,42 руб., при его отсутствии — от 7,33 руб. до 8,92 руб.