«Цена ниже рыночных котировок». Россия стала первым поставщиком СПГ в Испанию в июне

Россия в июне стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию, свидетельствуют данные компании Enagas.
Из них следует, что Мадрид закупил эквивалент 7 673 ГВт·ч сжиженного природного газа (СПГ) — на топливо из России при этом пришлось 26,8% от общего объема газа, поступившего в королевство в первом летнем месяце. Второе место занимает Алжир (21%), третье — Соединенные Штаты (18,5%).
Отмечается, что в первом полугодии 2023-го Испания приобрела у РФ почти вдвое больше СПГ, чем за тот же период прошлого года.
При этом в целом за 2022 год объем приобретенного королевством СПГ из России вырос на 45% по сравнению с 2021-м, пишет ТАСС.
«Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО «Новатэк» и компанией Naturgy, цена по которому ниже рыночных котировок», — пояснили в посольстве РФ в Испании.
Санкции, потолок цен...
На фоне санкций ЕС в ответ на специальную военную операцию на Украине, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем и взрывов на «Северных потоках» поставки газа из РФ в Европу сократились. В результате цены на газ в ЕС в 2022 году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3 тыс. за тысячу кубометров.
Позднее европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других странах.
Как прогнозирует агентство Bloomberg, в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.
и долгосрочные контракты...
В свою очередь, австрийская компания ÖMV продолжит покупать большую часть газа в России зимой, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial Times.
Он уточнил, что ÖMV подписала долгосрочный контракт с «Газпромом» в 2018 году, который рассчитан до 2040 года. Компания намерена получать газ, «пока «Газпром» будет его поставлять», заверил Штерн.
Говоря о санкциях, он отметил, что «устранение определенных источников также приведет к росту цен». ÖMV обеспечивает около 30% газового рынка Австрии, передает РБК.
Сколько стоит газ для россиян
Регулируемые цены на природный газ для всех категорий потребителей — как населения, так и промышленности — могут повысить на 8% с 1 июля 2024 года. Такую же индексацию планируется провести и с 1 июля 2025-го, следует из предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Проекты соответствующих приказов ведомства были размещены 7 июля на портале нормативных правовых актов.
В прошлый раз стоимость газа повышали в России в декабре 2022 года — на 8,5%. Тариф для потребителей на 1 куб. м при наличии газового отопления составляет 6,42 руб., при его отсутствии — от 7,33 руб. до 8,92 руб.