Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах

Иран атаковал американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«В ходе этой успешной операции ракетные и беспилотные подразделения Ирана нанесли сокрушительный удар по радарам Patriot, диспетчерской вышке и ангарам противовоздушной обороны базы Эд-Дафра (находится в ОАЭ. — Прим. ред.), используя ударные беспилотники и высокоточные баллистические ракеты», — сказано в сообщении.

Кроме того, иранские силы атаковали базы Аль-Адири в Кувейте, где, по заявлению КСИР, под удар попали ангары, а также Шейх-Иса в Бахрейне. На территории последней были поражены ангары, радары и топливные резервуары.

Незадолго до этого глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи написал на своей странице в соцсети X, что, оказывая поддержку Израилю с помощью беспилотников, Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Исламской Республики.

Ранее войска Ирана заявили о самой мощной атаке на Израиль с начала эскалации.