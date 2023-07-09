В Брянской области сбили две ракеты. Одна из них могла атаковать Смоленскую АЭС

ВСУ в воскресенье днем пытались атаковать ракетами Смоленскую АЭС и военный аэродром в Калужской области, утверждает Mash. Одна из ракет, сбитых российской ПВО, в итоге попала в пилораму в поселке Бытошь, здание полностью разрушено, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Утром крылатую ракету сбили в районе Керчи, ее целью мог быть Крымский мост. Россия может ударить по ядерным объектам на Украине и в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС ракетами НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 июля в Брянской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в воскресенье днем глава региона Александр Богомаз.

«В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Позднее в Telegram-канале Mash появились утверждения о том, что ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области:

«Предположительно, британскими Storm Shadow — на это указывают обломки, которые прямо сейчас находят на месте их падения.

И если это подтвердится — сегодняшняя атака станет первым зафиксированным случаем применения НАТОвских ракет по российскому тылу, чего Украина гарантировала не делать.

Оба снаряда сбила российская ПВО — в небе над поселком Бытошь Брянской области около 14:00. Первая упала в поле, вторая — на территорию пилорамы», — говорится в публикации.

«Тут уже нечего стесняться»

Комментируя эту информацию, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае ее подтверждения Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе:

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — написал он в своем Telegram-канале.

Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в 3 км от Десногорска на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км.

На самой АЭС сообщили, что два энергоблока на данный момент работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте, передает ТАСС.

Напомним, что утром в воскресенье российские силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи. Mash предположил, что целью удара мог быть Крымский мост. Движение по нему было приостановлено.

Кроме того, сегодня днем система ПВО сбила ракету в Ростовской области, проинформировал глава региона Василий Голубев:

«Около 12:00 <...> в районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.

В мае 2023 года стало известно, что Великобритания передала Украине Storm Shadow — с помощью этих ракет ВСУ получили возможность наносить удары на расстояние около 250 км.

Киев заверил Лондон в том, что не будет использовать это оружие для ударов по территории РФ.