Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Воздух в Москве прогрелся до 14,1°C

Кирилл Каллиников/РИА Новости

К середине дня воздух в столице прогрелся до 14,1°C. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что этот показатель был зафиксирован на Балчуге. На опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до 12,7°C. Температурный рекорд 14 марта был зафиксирован в прошлом году. Тогда воздух на ВДНХ прогрелся до 13,7°C.

В ночь на субботу, 14 марта, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла около 7 °C и стала самой высокой для этой даты за весь период наблюдений. Она не опускалась ниже 6,7 °C. Таким образом был побит прежний рекорд 14 марта — 2,6 °C, установленный в 1890 году. Днем в городе может быть установлен новый температурный рекорд. Если это произойдет, он станет уже четвертым подряд. До этого максимальная дневная температура 14 марта фиксировалась в 2015 году и составляла +10,6 °C.

Ранее москвичам пообещали аномальную погоду до конца марта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!