Воздух в Москве прогрелся до 14,1°C

К середине дня воздух в столице прогрелся до 14,1°C. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что этот показатель был зафиксирован на Балчуге. На опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до 12,7°C. Температурный рекорд 14 марта был зафиксирован в прошлом году. Тогда воздух на ВДНХ прогрелся до 13,7°C.

В ночь на субботу, 14 марта, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла около 7 °C и стала самой высокой для этой даты за весь период наблюдений. Она не опускалась ниже 6,7 °C. Таким образом был побит прежний рекорд 14 марта — 2,6 °C, установленный в 1890 году. Днем в городе может быть установлен новый температурный рекорд. Если это произойдет, он станет уже четвертым подряд. До этого максимальная дневная температура 14 марта фиксировалась в 2015 году и составляла +10,6 °C.

Ранее москвичам пообещали аномальную погоду до конца марта.