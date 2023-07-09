«273 дня как нанесли первый удар». В Киеве рассказали, зачем атаковали Крымский мост

Пожар на Крымском мосту в результате подрыва 8 октября 2022 года

В Минобороны Украины признали причастность к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. Замглавы ведомства Анна Маляр назвала целью нарушение логистики. Власти Украины ранее напрямую не подтверждали свою причастность ко взрыву на мосту. ФСБ считает организатором главу украинской разведки Кирилла Буданова. Украинские СМИ пишут, что к взрыву причастна СБУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала причастность Киева к подрыву Крымского моста. Мост был поврежден 8 октября 2022 года.

В 500-й день с начала военного конфликта на Украине Маляр опубликовала в своем Telegram-канале список того, что Киев сделал в определенные дни за время боевых действий.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала замглавы Минобороны 8 июля.

Прежде о причастности Украины к атаке говорил глава СБУ Василий Малюк. В конце мая он сказал журналисту Дмитрию Комарову, что Украина проводила «определенные мероприятия» на Крымском мосту.

«С учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определенные такие мероприятия осуществлялись. Квалифицируют они там по-своему, как теракт. Заключили в тюрьму более 20 своих сограждан, инкриминируют каждому из них определенное соучастие», — заявил Малюк.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, в свою очередь, отрицал причастность украинских спецслужб к атаке на мост. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заявлял: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно».

В Крыму обвиняют Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым намерен инициировать вопрос привлечения украинского президента к ответственности за «организованные на полуострове теракты и диверсии».

«Помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму. Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов», — сказал Константинов.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Минобороны Украины, вновь назвала украинские власти «террористическим режимом».

«Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», — написала Захарова в Telegram.

Крымский мост был поврежден в результате подрыва с помощью взрывчатки на грузовике 8 октября 2022 года. Два пролета автомобильной части моста разрушились, пострадала железнодорожная часть, несколько человек погибли. Автомобильное движение по мосту удалось полностью восстановить в феврале 2023 года, а железнодорожное сообщение еще осуществляется по одной ветке.

ФСБ России и Следственный комитет назвали произошедшее терактом, было возбуждено уголовное дело. 12 октября ФСБ назвала Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту.

При этом главный редактор украинского портала «Цензор» Юрий Бутусов утверждает, что «большая часть успешных операций в РФ совершена не силами ГУР, а Службой безопасности Украины», включая подрыв Крымского моста. С ним согласился бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).

10 октября российские военные начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту.