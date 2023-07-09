Над Керчью система ПВО сбила ракету. Ее целью мог быть Крымский мост

Силы противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету в районе Керчи, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Поражение ракеты попало на видео. Telegram-канал Mash предполагает, что целью удара мог быть Крымский мост. Движение по нему на некоторое время приостановили. В Киеве ранее называли мост «целью номер один» для украинских военных.

В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Аксенов не привел никаких других подробностей инцидента. «Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — заключил он.

Примерно через полчаса после сообщения главы региона Telegram-канал Mash без ссылки на источник написал, что на Крымском мосту временно остановили движение в обе стороны.

«По нашей информации, это связано с попыткой ВСУ атаковать его часть в районе Керчи», — пишет Mash. Канал также опубликовал кадры поражения ракеты системами ПВО.

О возобновлении движения по Крымскому мосту через некоторое время сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Он не уточнил, почему движение останавливали.

Чем могли ударить по Крыму

Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что зенитчики 31 дивизии ПВО Вооруженных сил РФ перехватили ракету к северу от Тамани. «Разрушений и пострадавших нет, обломки упали в воды Азовского моря», — сообщил «Рыбарь».

По словам автора канала, пока неизвестно, чем именно пытались ударить украинские военные.

«Наиболее вероятно использование модернизированной ракеты из комплекса С-200, которую переделали для ударов по баллистической траектории. Дальность такой составляет около 400 км», — утверждает «Рыбарь».

По его словам, для атаки крылатой ракетой даже при максимальной дальности полета в 300 км украинским самолетам пришлось бы осуществлять запуск «рядом с передовой».

Керчь уже становилась целью атак украинской армии. 18 августа 2022 года над городом также сработала система ПВО, прозвучало несколько взрывов. Власти заверили, что угрозы для Крымского моста нет.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко ранее называл мост из Керчи в Тамань «целью номер один» для украинских военных.

Работа ПВО в Ростовской области

Почти одновременно с поражением ракеты над Керчью сработала система ПВО в Ростовской области.

«В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», — сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, это произошло около 12:00.

В различных районах Донецка (в Ростовской области) находят осколки упавшего снаряда.

О работе ПВО сообщали и в Мелитопольском районе Запорожской области. Там днем произошло три взрыва, заявил глава организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации — отработала ПВО», — сказал Рогов. Других подробностей он не привел.

В Запорожской области и в Крыму несколько раз с начала лета сообщали об атаках беспилотниками и ракетами. В частности, 20 июня недалеко от Северного Крыма беспилотник подавили средствами РЭБ. Над Мелитополем система ПВО сбила очередную ракету 1 июля.