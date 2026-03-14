БПЛА второй раз ударил по генконсульству ОАЭ в Иракском Курдистане

На севере Ирака два человека пострадали при атаке дрона на генконсульство ОАЭ

Во время второй за неделю атаки БПЛА на генконсульство ОАЭ в Иракском Курдистане пострадали два охранника, сообщает на сайте МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

В министерстве отметили, что здание дипмиссии было повреждено, и подчеркнули, что налеты на такие объекты грубо нарушают Венскую конвенцию, гарантирующую неприкосновенность дипломатических представительств и защиту их персонала.

В пресс-релизе ОАЭ резко осудили «неспровоцированную» атаку на свое генконсульство и призвали местные власти и правительство Ирака расследовать инцидент.

До этого отделения международного банка Citibank в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн) подверглись атакам дронов. В результате ударов в зданиях начался пожар. Отделения Citibank приостановили работу из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае.