Один продукт может исчезнуть с российского рынка из-за войны

Иранский шафран может исчезнуть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на продавцов специй.

По их словам, новые поставки данного продукта в РФ не поступают, сейчас предприниматели распродают зимние запасы. Большинство из них в ближайшее время могут подорожать. Сейчас пряность в среднем стоит 350-700 рублей за грамм. При этом цена иранских сортов шафрана может достигать 1,8 тысячи рублей за грамм. Если в ближайшее время поставки не возобновятся, то цена вырастет до 2,5 тысячи рублей за грамм.

Обычно шафран ввозят через Турцию, ОАЭ и Азербайджан.

12 марта сообщалось, что конфликт между Израилем, США и Ираном спровоцировал резкий скачок цен на ряд критически важных для мировой экономики товаров — от базовых пластиков и удобрений до бразильского сахара и катарского гелия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
