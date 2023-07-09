Зерновая сделка и возвращение главарей «Азова»*. Россия обратила внимание Турции на деструктивность курса

9 июля состоялись телефонные переговоры нового министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили последние события вокруг стамбульского соглашения по зерну, срок которого истекает 17 июля. По оценкам Фидана, эти договоренности помогли предотвратить мировой продовольственный кризис. В Москве в свою очередь отметили, что внимание Анкары «было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники» Киеву, и указали на «неспособность западных государств предпринять шаги», необходимые для реализации зерновой сделки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье, 9 июля, главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонные переговоры.

«В ходе переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг стамбульского соглашения по зерну», — рассказал собеседник агентства ТАСС из Анкары.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел России уточнили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны:

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением «главарей Азова» (террористическая организация, запрещенная в РФ) из Стамбула в Киев», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На Смоленской площади указали, что внимание Анкары «было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники» Киеву.

«Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям. <...> Затрагивались также перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности западных государств предпринять шаги, необходимые для реализации известной «пакетной инициативы» Генерального секретаря ООН», — отмечается в пресс-релизе.

Добавим, что 5 июля министр иностранных дел Турции обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном реализацию черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Фидан заявил, что Анкара выступает за ее продление. По его оценкам, стамбульские договоренности помогли предотвратить мировой продовольственный кризис.

7 июля президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил, что Анкара хотела бы продления зерновой сделки.

Судьба зерновой сделки

Соглашение по зерновой сделке Россия и Украина заключили в июле 2022 года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт. Зерновую сделку неоднократно продлевали, напоминает РБК.

В начале июля российский МИД заявлял об отсутствии оснований для продления соглашения, поскольку часть сделки, касающаяся экспорта российских удобрений, по-прежнему не выполняется.

В числе требований Москвы — переподключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT. В Киеве заявили, что не собираются идти на уступки Москве ради сохранения зернового коридора.

Россия и Украина к началу 2020-х годов были одними из основных экспортеров зерна на мировом рынке. После начала специальной военной операции западные стран ввели санкции против РФ, запретив, в частности, обслуживание и страхование российских судов. Россельхозбанк был отключен от SWIFT.

«Калина, Волына, на Украину»

Накануне экс-командиры «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) Денис Прокопенко, Святослав Паламар с позывным Калина, Сергей Волынский с позывным Волына и еще несколько человек вернулись на родину. В аэропорту Стамбула их встретил президент Украины Владимир Зеленский, вместе с ним они улетели из Турции.

По словам Прокопенко, в скором времени «азовцы» намерены «вернуться на фронт и проявить себя в бою».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как «прямое нарушение условий имевшихся договоренностей». По его словам, соглашение нарушили и Анкара, и Киев, при этом российские власти даже не были информированы о передаче военнослужащих.