Премьер Венгрии спрогнозировал крупнейший энергетический кризис

Европа не преодолеет энергетический кризис без российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По его словам, США уже предприняли шаги и стали отменять санкции против России, однако в Брюсселе «все остается по-прежнему».

Орбан добавил, что политика Евросоюза (ЕС) и канцлера Германии Фридриха Мерца по санкциям в отношении российской нефти привела к тому, что литр бензина стоит уже почти 2 евро (около 185 рублей), в Германии — более 2 евро, а в Нидерландах — свыше 2,5 евро.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал Евросоюз отменить запрет на нефть и газ из РФ во избежание роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам.

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

