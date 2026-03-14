Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Карасевым во главе.
А вот стартовый состав «Спартака» от Хуана Карседо:
Максименко, Ву, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.