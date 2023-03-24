Военная операция на Украине. День 394-й

8:15

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев продолжил отвечать на вопросы российских СМИ и пользователей «ВКонтакте». Собрали основные заявления:

◾️ Предпринимаемые Западом попытки реформировать на свой вкус ООН могут привести к тому, что она повторит судьбу Лиги Наций;

◾️ Угрозы милитаризации экономики РФ нет, власти ее не допустят;

◾️ Говорить о сроках окончания СВО некорректно, такие оценки может давать президент Путин;

◾️ Определить «первую армию мира» можно только в процессе реального конфликта, но в таком случае победителя не будет вовсе — последствия столкновения сильнейших армий будут чудовищными;

◾️ РФ сейчас отстаивает своих людей и землю, в то время как США обычно «работают» на чужой территории;

◾️ Запад санкциями борется не с руководством РФ, а с обычными гражданами страны, это совершенно очевидно;

◾️ Запад ненавидит граждан России, «нас всех», и это нельзя прощать;

◾️ Международные институты должны меняться, будущее за региональными организациями;