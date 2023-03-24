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Политика

Военная операция на Украине. День 394-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 394-й день

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Алексей Майшев/РИА Новости
Дания пригласила оператора «Северного потока» принять участие в подъеме найденного около газопровода объекта. 11-й пакет санкций ЕС против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничений, заявила глава ЕК. Глава Минфина США считает, что России и Китаю будет крайне тяжело создать альтернативу доллару. Определить «первую армию мира» можно только в процессе реального конфликта, но в таком случае победителя не будет — последствия будут чудовищными, считает Медведев. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:09

На открытии торгов курс доллара падает на 0,32%, до 76,29 руб., курс евро — на 0,02%, до 82,66 руб., следует из данных Мосбиржи.

8:48

8:38

Взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщил «24 канал».

Мэр Кривого Рога Днепропетровская область Александр Вилкул заявил, что в городе есть повреждения. Других подробностей не сообщается.

8:20

8:15

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев продолжил отвечать на вопросы российских СМИ и пользователей «ВКонтакте». Собрали основные заявления:

◾️ Предпринимаемые Западом попытки реформировать на свой вкус ООН могут привести к тому, что она повторит судьбу Лиги Наций;

◾️ Угрозы милитаризации экономики РФ нет, власти ее не допустят;

◾️ Говорить о сроках окончания СВО некорректно, такие оценки может давать президент Путин;

◾️ Определить «первую армию мира» можно только в процессе реального конфликта, но в таком случае победителя не будет вовсе — последствия столкновения сильнейших армий будут чудовищными;

◾️ РФ сейчас отстаивает своих людей и землю, в то время как США обычно «работают» на чужой территории;

◾️ Запад санкциями борется не с руководством РФ, а с обычными гражданами страны, это совершенно очевидно;

◾️ Запад ненавидит граждан России, «нас всех», и это нельзя прощать;

◾️ Международные институты должны меняться, будущее за региональными организациями;

8:06

России и Китаю будет крайне тяжело создать альтернативу доллару, считает министр финансов США Джанет Йеллен.

«Я, безусловно, хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. У России и Китая есть мотивация попытаться разработать другую систему, которая позволит избежать использования доллара. Но это то, чего крайне тяжело добиться. И у меня есть уверенность, что доллар останется мировой резервной валютой еще долгое время, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его», — сказала она.

8:04

Готовящийся, 11-й по счету пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕК готовит законодательные предложения о финансировании из бюджета ЕС строительства и адаптации предприятий для производства боеприпасов и оружия в странах Евросоюза, добавила глава Еврокомиссии.

8:02

Датское энергетическое агентство пригласило оператора газопровода «Северный поток — 2» принять участие в подъеме неизвестного объекта, обнаруженного рядом с его трубой.

«С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять объект при содействии Министерства обороны Дании. Датское энергетическое агентство в этом контексте пригласило владельца трубопровода, Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее североевропейские страны не допускали к месту подрыва ни «Газпром», ни Nord Stream 2 AG.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем рассказывать вам о значимых событиях спецоперации на Украине.

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