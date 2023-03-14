Военная операция на Украине. День 384-й

9:17

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС со ссылкой на разведданные, что украинские войска получили партию помощи от западных стран в Часовом Яру.

Марочко сообщил о десяти фурах, которые прибыли на одну из перевалочных баз Константиновки.

«В него (в груз. — «Газета.Ru») вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование (раскраска мультикам), средства бронезащиты, средства связи, в том числе Starlink, аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодроновые ружья», — рассказал Марочко.