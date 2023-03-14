Военная операция на Украине. День 384-й

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС со ссылкой на разведданные, что украинские войска получили партию помощи от западных стран в Часовом Яру.
Марочко сообщил о десяти фурах, которые прибыли на одну из перевалочных баз Константиновки.
«В него (в груз. — «Газета.Ru») вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование (раскраска мультикам), средства бронезащиты, средства связи, в том числе Starlink, аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодроновые ружья», — рассказал Марочко.
Мужчина смотрит на последствия авиаудара в городе Часов Яр близ Бахмута, 27 февраля 2023 годаAlex Babenko/Reuters
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что стратегия, которой придерживается Россия в ходе проведения военной операции на данный момент является «обдуманной и щадящей».
Он призвал россиян не переживать по поводу хода ведения боевых действий и не бояться мобилизации. «Не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почет», — заявил Кадыров.
Украинские военные активно проводят инженерные работы, минируют берег вдоль реки Северский Донец в районе города Кременная, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.
По его словам, для минирования местности украинские подразделения прибегают к штатным противопехотным и противотанковым минам, а также используют самодельные бомбы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном рабочий ужин.
По словам Орбана, в ходе встречи политики обсудили конфликт на Украине, усиление конкурентноспособности Европы, а также ее оборонную промышленность и энергобезопасность.
❗️В Белгородской области ночью работали системы ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших нет.
Российские танкисты уничтожили укрытую украинскую бронетехнику, пишет РИА Новости.
По информации агентства, экипаж танка Т-72Б3 нанес удар по объектам из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибром 125 миллиметров.
Япония в 2022 году выделила порядка 210 млрд иен (около $1,6 млрд) на помощь Украине, пишет Kyodo.
Эта сумма включает в себя финансовые средства, оборудование и гуманитарную помощь, переданные непосредственно Украине, а также помощь, оказанную соседним с ней странам, принимающим беженцев.
Украинские военные начали переброску на запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов.
По его словам, это советские истребители и вертолеты, неофициально переданные Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенные американцами из Афганистана.
⚡️Администрация США надеется, что Китай использует свое влияние на Россию для прекращения военной операции, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы бы, безусловно, хотели и надеялись увидеть взаимодействие председателя [КНР] Си [Цзиньпина] с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Как мы понимаем со слов наших украинских партнеров, контакты пока не запланированы. Но мы будем наблюдать за развитием событий, за тем, что заявят стороны», — сказал он.
Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию взрыва на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Число получателей российских пенсий в ЛНР к концу переходного периода (до конца 2027 года) достигнет 540 тысяч, заявила ТАСС сенатор от региона Дарья Лантратова.
«На данный момент уже более 15 тысяч жителей ЛНР подали заявления на пересмотр своих пенсий по российскому законодательству, однако это составляет всего около 3% от общего числа получателей пенсий в ЛНР», — отметила Лантратова.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что решение РФ о продлении зерновой сделки только на 60 дней противоречит соглашению.
Соглашение предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Киев ожидает реакции ООН и Турции.
Потери подготовленных частей украинской армии вызывают сомнения в возможностях Киева наступать, пишет газета The Washington Post.
Некоторые украинские чиновники сказали газете, что сомневаются в готовности к проведению «долгожданного весеннего наступления» с учетом потерь среди опытных бойцов и офицеров.
По данным WP, в Вашингтоне ожидают, что наступление может произойти в конце апреля или начале мая. Издание со ссылкой на немецкого чиновника указывает, потери Украины могут достигать 120 тыс. человек погибшими и ранеными.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил об «очень жесткой» ситуации с боями в Донбассе. По его мнению, в них решается будущее для всей страны.
«Очень жестко на востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее», — сказал Зеленский в обращении.
Зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие после 18 марта, если кто-либо из участников не выступит против, заявил источник ТАСС, знакомый с деталями переговоров.
Евросоюз утвердил продление санкций против России на полгода.
Из списка удалили погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Всем фигурантам перечня запрещен въезд на территорию сообщества, их финансовые активы в ЕС подлежат заморозке, а европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые контакты с ними.
Российские военные построили большое количество фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил агентству ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — сказал Сальдо.