«Москва и Киев устали и готовы заключить сделку». Трамп оценил возможность мира на Украине

Дональд Трамп выступает во время предвыборного кампании в Давенпорте, штат Айова, США, 13 марта 2023 года

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна выделить на поддержку Украины либо больше средств, чем Соединенные Штаты, либо столько же. Он также выступил против смены режима в России, заявил о неэффективности антироссийских санкций и подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах 2024 года, размер помощи Киеву будет зависеть от его встречи с Путиным. Главные заявления Трампа – в материале «Газеты.Ru».

Шесть вопросов Трампу

Ведущий Fox News Такер Карлсон задал шесть вопросов по ситуации на Украине членам Республиканской партии, которые намерены баллотироваться на выборах 2024 года. Среди респондентов был и бывший президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос, считает ли он противостояние России и Украины жизненно важным национальным стратегическим интересом США, Трамп заявил, что «нет». Однако он уверен, что эта тема является таковой для Европы, поэтому она «должна платить намного больше, чем США, или столько же».

По его словам, цель Соединенных Штатов на Украине заключается в том, чтобы «помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе». Экс-президент считает, что это «очень несправедливо», так как США в значительной степени оплачивают счета, а Европа «использует (американцев – «Газета.Ru») <…> в торговле и других вещах».

Рассуждая о лимите финансирования и материальных средствах, которые США будут готовы направить Киеву в случае его победы на президентских выборах в 2024 году, Трамп подчеркнул, что это будет «сильно зависеть» от его встречи с Путиным. Он добавил, что при этом Европа тоже «должна заплатить».

«Обе стороны (Россия и Украина – «Газета.Ru») устали и готовы заключить сделку. Встречи должны начаться немедленно, нет свободного времени. Смерти и разрушения должны закончиться прямо сейчас», — уверен экс-президент США.

На вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты поддерживать смену режима в России, он категорически ответил «нет».

«Мы должны поддержать смену режима в Соединенных Штатах, это гораздо важнее. Администрация Байдена – те, кто вовлек нас в этот беспорядок», — подчеркнул бывший американский лидер.

Трамп также признал, что экономика и валюта России сильнее, чем до начала военной спецоперации на Украине, и считает, что антироссийские санкции «не были эффективными, как раз наоборот».

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Соединенные Штаты сталкиваются с риском начала ядерной войны с Россией, Трамп сказал, что «это зависит от того, кто президент Соединенных Штатов», при этом он «абсолютно» уверен, что при президенте Байдене этот риск возрос.

«Мы с Путиным и Зеленским договоримся в течение 24 часов»

16 ноября прошлого года стало известно, что Трамп решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США в 2024 году.

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — сказал Трамп во время выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

По его мнению, «мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация».

«Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет», — отметил политик.

Он также уверен, что Соединенные Штаты не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться в 2024 году. При этом Трамп заметил, что «говорит это не со смехом», а «со слезами». Кроме того, он пообещал с этого момента и до дня голосования в 2024 году «сражаться так, как не сражался никто и никогда».

20 февраля Трамп дал предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

Он пояснил, что так намерен разрешить конфликт на Украине и в тот же день договориться со всеми сторонами.

«Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». И я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы договоримся в течение 24 часов», — подчеркнул бывший лидер США.

4 марта Трамп вновь заявил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда».

«Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», — сказал он.

А накануне политик назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны.

«Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну, потому что я действительно считаю, что у вас случится третья мировая», — пообещал он.