Военная операция на Украине. День 171-й

8:10

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход в субботу из украинских портов двух судов с зерном.

Сухогруз Thoe выходит из Черноморска с 2,9 тыс. тонн семян подсолнуха на борту. Их планируется доставить в порт Текирдаг в Турции.

Сухогруз Fulmar S выйдет оттуда же — с 12 тыс. тонн пшеницы, и направится в турецкий порт Искендерун.