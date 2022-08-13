Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-ассистент тренера «Спартака» Абаскаля назвал Чалова одним из своих любимых... 08:18
МИД: Москва может ассиметрично ответить на деструктивные действия Вашингтона против... 08:17
WSJ: бюджет Украины ежемесячно недосчитывается около 5 млрд долларов 08:14
Чемпионка ОИ Непряева рассказала о неприятных последствиях после своего успешного... 08:06
Тренер бойца Чимаева Финфу не считает Махачева фаворитом боя с Оливейрой 07:55
Reuters: Венесуэла остановила поставки нефти в Европу в обмен на списание... 07:50
Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп не исключил, что в будущем Черчесов... 07:44
Врач объяснила, как проверить, есть ли запах изо рта 07:40
В Северной Корее отменен масочный режим 07:35
Тарпищев о теннисистке Касаткиной: мы видим новое рождение этой теннисистки 07:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция на Украине. День 171-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 171-й день

close
100%
Станислав Красильников/ТАСС
В МИД РФ заявили, что США предупреждены о «точках невозврата» в отношениях с Россией и призвали Украину вспомнить о чувстве самосохранения при обстрелах Запорожской АЭС. Совместный координационный центр одобрил выход 13 августа из украинских портов двух сухогрузов с продовольствием. За сутки на территории ДНР погибли три человека, еще 11 ранены. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:12

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия призвал Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

«Мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать все для того, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно придем к катастрофе. Неужели чувство самосохранения в данном случае не возымеет места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно, это будет страшно. <...> Еще немного - и может произойти катастрофа», — приводит его слова ТАСС.

close
100%

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

РИА «Новости»
8:10

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход в субботу из украинских портов двух судов с зерном.

Сухогруз Thoe выходит из Черноморска с 2,9 тыс. тонн семян подсолнуха на борту. Их планируется доставить в порт Текирдаг в Турции.

Сухогруз Fulmar S выйдет оттуда же — с 12 тыс. тонн пшеницы, и направится в турецкий порт Искендерун.

8:05

За сутки на территории Донецкой народной республики (ДНР) погибли три человека, 11 были ранены.

8:02

В МИД РФ заявили, что США предупреждены о «точках невозврата» в отношениях с Россией.

«Упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — заявил ТАСС директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

8:01

Доброе утро! Мы продолжаем вести трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В США напали на писателя Салмана Рушди. Награда за его убийство назначена 33 года назад
Нападавший на писателя Рушди нанес ему 10-15 ударов ножом, в том числе в шею
Бой не состоялся: Молдавский ткнул соперника в глаз на Bellator 284
Бой Молдавского и Моури признан несостоявшимся
«Ответим быстро и жестко»: США пообещали России санкции за присоединение украинских территорий
В США заявили, что не признают вхождение Донбасса и областей Украины в состав РФ
МИД РФ: «тихая дипломатия» по обмену Бута продолжается и должна принести плоды
Инфекционист Малинникова: COVID-19 в сочетании с другими инфекциями опасен
Пушков: отношение Европы к украинским атакам на ЗАЭС вызывает недоумение
«Роснефть» предупредила о последствиях для ФРГ из-за замещения российской нефти
Новости и материалы
Врач рассказал, чем можно заразиться от голубей
Экс-ассистент тренера «Спартака» Абаскаля назвал Чалова одним из своих любимых игроков
МИД: Москва может ассиметрично ответить на деструктивные действия Вашингтона против дипломатов
WSJ: бюджет Украины ежемесячно недосчитывается около 5 млрд долларов
Чемпионка ОИ Непряева рассказала о неприятных последствиях после своего успешного сезона
Тренер бойца Чимаева Финфу не считает Махачева фаворитом боя с Оливейрой
Reuters: Венесуэла остановила поставки нефти в Европу в обмен на списание долгов
Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп не исключил, что в будущем Черчесов возглавит клуб АПЛ
Врач объяснила, как проверить, есть ли запах изо рта
В Северной Корее отменен масочный режим
Тарпищев о теннисистке Касаткиной: мы видим новое рождение этой теннисистки
Диетолог Круглова: вино содержит полезные для здоровья вещества
В Брянской области ребенок застрял на эстакаде для ремонта машин
В «Краснодаре» отказались комментировать возможный переход Дзюбы
Генпрокуратура РФ вернула в российский бюджет 1763 южных санатория на миллиарды рублей
Во Владивостоке извращенец напал на ребенка в парке
Легкоатлетка Аплачкина рассказала, сколько продлится отстранение россиян от соревнований
Семин назвал условие, при котором Миранчу будет полезен «Торино»
Все новости
«Мы объединим наши системы ПРО»: Эстония предложила блокировать Финский залив для российских кораблей
В Минобороны Эстонии намерены создать общую с Финляндией систему противоракетной обороны
«В опасности все жизненные функции»: как спасаться от жары
Главврач КДП №121 Тяжельников объяснил, как защититься от жары
Тест: узнайте по фото событие из истории СССР
Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы знаете историю Советского Союза
«Обычно такие наказания дают условно». Суд отправил «скопинского маньяка» под домашний арест
«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отправили под домашний арест до 7 октября
Без капремонта и управляющей компании. Почему рухнула часть дома в Омске
Стена жилого дома в Омске обрушилась из-за ветхого состояния и отсутствия капремонта
«Хуже, чем закончилось для Януковича». Что сулят Владимиру Зеленскому
Медведев заявил, что Зеленского ждет трибунал или «возврат в комедийное шоу на вторые роли»
«Отключить от аппаратов жизнеобеспечения»: умерла актриса Энн Хеч
«Люди не хотят воевать за Зеленского». Что происходит в Запорожской области
Власти Запорожской области допустили консервацию ЗАЭС из-за постоянных обстрелов ВСУ
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
Небензя предупредил о возможной «чудовищной провокации» Киева в случае ухода военных РФ с ЗАЭС
«Камни в почках как собаки — чем меньше, тем злее»: чем страшна мочекаменная болезнь
Уролог Серегин рассказал, к чему могут привести камни в почках
Тест: кто хозяин этой вещи? Назовите советский мультфильм
Угадайте советский мультфильм по вещи персонажа
Военная операция РФ на Украине. День 170-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 170-й день
«Латвии отведена роль пешки»: в МИД отреагировали на признание России спонсором терроризма
МИД России назвал призывы Латвии прекратить выдачу туристических виз русофобией
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть