Спецоперация России на Украине. 36-й день

В МВФ заявили, что санкции против РФ могут ослабить влияние доллара в мировой финансовой системе.
«Мы уже видим это, когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю», — отметила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.
⚡️Украинская и российская стороны при посредничестве Международного комитета Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По ее словам, в эвакуации будут задействованы 45 автобусов, часть из них уже выехала в сторону Мариуполя.
Также, рассказала Верещук, 31 марта будут работать гуманитарные коридоры Мелитополь — Запорожье и Энергодар — Запорожье.
Продажу алкоголя в Киеве с 11:00 до 16:00 разрешат с 1 апреля. В городе с 1 марта действует запрет на продажу алкогольных напитков.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепленных позиций ВСУ ударами вертолетов армейской авиации Ка-52.
Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ, сообщили в ведомстве.
Квартира Владимира Зеленского в Крыму попадет под национализацию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в крымском правительстве.
Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя. По его словам, им уже предлагали покинуть город, но они отказались, больше им такого шанса не дадут.
Эдуард БасуринСергей Аверин/РИА «Новости»
Украина обратилась к Польше с просьбой закрыть границы с Белоруссией, а также к Латвии, Литве и Эстонии — с просьбой закрыть границы с Белоруссией и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании военных администраций в восьми городах в Донбассе.
Украинские военные администрации созданы в городах Авдеевка, Угледар, Марьинка, Торецк (Дзержинск), Светлодарск, Славянск, Дружковка, Очеретино.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что основной причиной кризиса на Украине является проводимая политика США и НАТО, которые «накачивали эту страну вооружениями» в нарушение принятых на себя обязательств.
⚡️Австралия ввела пошлины в 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии, сообщил австралийский премьер Скотт Моррисон.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом мог бы стать гарантом безопасности для Украины, но мир в этой стране не входит в планы США.
«Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит», — написала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария ЗахароваПресс-служба МИД РФ
❗️Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Россию превысило полмиллиона: уже более 529 тыс. человек пересекли границу.
Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине, безуспешно стремясь спровоцировать общественное недовольство в России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он посоветовал обращаться за достоверной информаций о происходящем на Украине к Минобороны России.
Американские и европейские дипломаты провели первое заседание диалога высокого уровня по России, обсудили новые шаги по изоляции российской экономики, заявил Госдепартамент США.
Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что дипломаты условились призывать Китай «не оказывать поддержки спецоперации РФ на Украине и не помогать Москве обходить западные санкции». И решили собраться на новую встречу высокого уровня в конце года.
Представители США и ЕС также заявили о намерении добиваться расширения числа стран, которые вводят санкции против России.