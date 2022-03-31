Спецоперация России на Украине. 36-й день

9:35

⚡️Украинская и российская стороны при посредничестве Международного комитета Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По ее словам, в эвакуации будут задействованы 45 автобусов, часть из них уже выехала в сторону Мариуполя.

Также, рассказала Верещук, 31 марта будут работать гуманитарные коридоры Мелитополь — Запорожье и Энергодар — Запорожье.