«Единой позиции нет»: «Альтернатива для Германии» раскалывается из-за курса по отношению России

В немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») намечается серьезный раскол. По данным агентства dpa, внутри партии бытует мнение, что председателю «АдГ» Тино Хрупалле больше не место во главе партии. Тому виной — призыв не обвинять только одну сторону, пытаясь объяснить произошедшее на Украине. «Газета.Ru» попыталась выяснить, приведут ли внутрипартийные трения к расколу среди немецких правых, и как это отразится на некогда тесных контактах между АдГ и Россией.

Конфликт, наметившийся в германской ультраправой партии «Альтернатива для Германии», спровоцировали заявления председателя Тино Хрупаллы, прозвучавшие еще 27 февраля, пишет dpa.

Политик тогда призвал не искать «лишь одного виновного» в событиях, которые происходят на Украине, а также «не забывать о вкладе России для Германии и Европы».

Кроме того, Хрупалла совершил словесную нападку на новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинив его в возрождении «холодной войны». Поводом послужило решение Шольца закупить современные вооружения на €100 млрд, что, по мнению политика, может спровоцировать новую гонку вооружений.

Немецкие СМИ также обратили внимание, что «западное» и «восточное» крылья партии непрерывно спорят касательно оценки украинских событий. Саму же «АдГ» якобы покинули «несколько сотен человек», пишет dpa. Примечательно, что внутрипартийные пертурбации начались накануне региональных выборов, намеченных на май. А летом партии предстоит собраться на съезде, чтобы обсудить вопрос о будущем руководстве «АдГ».

Интрига более-менее понятна — в каком виде партия подойдет к съезду на фоне слухов о неминуемом расколе. Не менее интересно проследить, как сложатся отношения России с партией, к которой в Кремле относились с нескрываемой симпатией.

«Там Русью пахнет...»

46-летний Тино Хрупалла занял пост сопредседателя «АдГ» в ноябре 2019 года. В течение пяти лет до этого партия старательно поддерживала пророссийскую риторику, поочередно требуя то признать Крым российским, то снять с Москвы все санкции. С приходом Хрупаллы риторика осталась прежней.

В Кремле эти призывы слышали и симпатизировали партии на официальном уровне. В декабре 2020 года глава российского МИД Сергей Лавров принял делегацию партии в Москве. Хрупалла присутствовал на той встрече вместе с членом комитета по внешней политике и однопартийцем Армином-Паулюсом Хампелем.

Теперь, когда российская спецоперация на Украине заставила многие политические силы переосмыслить свое отношение к Москве, «АдГ» начинает собственную переоценку.

Говорить, что «АдГ» была надежной сочувствующей силой к Российской Федерации как минимум спорно, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

«Пророссийская риторика партии имела место быть, как и одобрение некоторых действий российского государства. Но эти шаги были обусловлены внутриполитическим раскладом и стремлением использовать российский фактор, чтобы завоевать доверие части избирателей», — рассказал Соколов «Газете.Ru».

«Несмотря на то, что представители партии встречались с Лавровым и выступали с резонансными заявлениями, внутри «АдГ» есть влиятельное националистическое крыло, которое сложилось вокруг Бьерна Хеке. И это крыло склонно поддерживать украинских националистов. Соответственно, эти обстоятельства едва ли позволят считать «АдГ» сколь-либо надежным и проверенным потенциальным партнером для диалога», — отметил Соколов.

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что сторонники России все еще есть в рядах партии. Вопрос лишь — в каком количестве.

«После объявления нового состава фракции в парламенте, стало понятно, что таковых будет меньше. Что будет с партией дальше — посмотрим. «Единой позиции по российской-украинскому конфликту у партии нет», — сказал Белов.

Значит, раскол

Согласованная оценка действий российской армии на территории Украины стоит на повестке дня внутри партии. Однако причины для так называемого раскола были и раньше. Чего только стоят высказывания Бьорна Хеке о «памятнике позора», под которым одиозный политик подразумевал мемориал жертвам Холокоста в Берлине. «Оценки» Хеке вызвали возмущение в немецком обществе и среди однопартийцев.

«Партия никогда не была единой. Единой позиции по России также не было, — обратил внимание Белов. — АдГ давно расколота, поскольку в партии существует неофициальное крыло Хеке».

Сам Белов акцентировал внимание на предстоящем съезде партии этим летом, результаты которого и позволят сделать некоторые выводы относительно партийной линии по многим вопросам, в том числе и внешнеполитическим.

«Раскол по Украине проходит не только в «АдГ». В Германии есть люди, которые пытаются занять взвешенную позицию и обратить внимание на причины конфликта — но им не дают слова.

В обществе абсолютное меньшинство тех, кто пытается объяснить эти события с другой стороны. В этой ситуации можно спрогнозировать минимальное количество политиков в Бундестаге, которые станут поддерживать Россию. Ситуация такова, что СМИ четко сформировали антирусскую позицию», — сказал Белов.

Артем Соколов уверен: необходимо дождаться результатов региональных выборов в землях Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн — Вестфалия, прежде чем делать окончательные выводы о расколе внутри партии.

«Если падения не произойдет, то, в целом, партия сможет пережить этот кризис и продолжить работать с устоявшимся электоратом. У «АдГ» есть немногочисленный круг сторонников, который не поддается идеологическому воздействию со стороны оппонентов», — заявил Соколов.

Отречься от прошлого

На федеральных выборах 26 сентября 2021 «Альтернатива для Германии» набрала скромные 10,3%. Партия все еще остается на периферии политического ландшафта Германии. Против нее играет репутация правых популистов. Даже если «АдГ» захотела бы стать частью мейнстрима, заработав политические баллы на антироссийских настроениях, репутация Хеке и правые настроения не дали бы им такой возможности, считает Владислав Белов.

«Даже если они сейчас резко сменят курс, их могут обвинить в «политической проституции».

Им все равно будут припоминать казусы с Хеке. <...> Пресса будет бить по «АдГ» в любом случае», — резюмировал Белов.

«Чтобы «альтернатива» демаргинилизовалась, им необходимо решительно отмежеваться от прошлого и только в этом случае они могут попытаться примкнуть к консервативным силам, например, ХДС», — допустил Соколов.