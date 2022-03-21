26-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

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Минобороны РФ опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники ВСУ.

«Подразделения ВДВ вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним. Техника и вооружение ВСУ, изъятая российскими десантниками, будет передана военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.