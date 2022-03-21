Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Эстония опровергла передачу Украине комплексов Javelin 09:56
Экс-постпред США при ООН осудил недопуск россиян на международные старты 09:54
Эксперт предупредил россиян об опасности бесплатных VPN-сервисов 09:54
На Украине заявили, что утечка аммиака на химзаводе в Сумах ликвидирована 09:48
Съемочные группы международных СМИ попали под обстрел в Мариуполе 09:43
Артист балета Барышников заявил, что Медведев должен быть допущен до участия... 09:38
Рогозин заявил, что создаваемое на Украине биооружие действует на репродуктивную... 09:37
Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики... 09:34
Более половины американцев поддерживают Зеленского на выборах президента... 09:23
Шубенков — о возможной конфронтации с World Athletics: до победного... 09:14
Политика

26-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 26-й день

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Идет 26-й день военной операции России на Украине. Владимир Зеленский призвал Израиль передать Киеву системы противоракетной обороны. Российские военные завершают разгром нацбатальона «Донбасс», передает Минобороны РФ. Санкции против российских банков и нефтегазовой сферы могут расширить в США. Продолжаются бои в Мариуполе.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:00

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз, сообщили в республике.

21 марта утром обстреляли из «Градов» украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 55 снарядов — ДНР

9:55

Глава правительства Словении Янез Янша сообщил, что посол страны и дипломат вновь начнут работу в Киеве в течение этой недели. По его словам, в Киев вернутся сотрудники-добровольцы.

close
100%
Премьер-министр Словении Янез Янша и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, июль 2020 года

Премьер-министр Словении Янез Янша и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, июль 2020 года

Francois Lenoir/AP
9:45

Госслужба по ЧС Украины: авария в связи с выбросом аммиака на заводе в Сумах ликвидирована

9:30

Группа российских и иностранных журналистов попала под обстрел из миномета в Мариуполе.

9:01

Российские кинотеатры не будут повышать цены на билеты и ассортимент кинобаров на фоне подорожания товаров и услуг — «Ведомости»

close
100%
Жители Москвы стоят у входа в кинотеатр «Иллюзион», 1981 год

Жители Москвы стоят у входа в кинотеатр «Иллюзион», 1981 год

Владимир Вяткин/РИА «Новости»
8:59

Японская корпорация IHI решила приостановить производство на своем расположенном в России совместном предприятии, сообщает пресса Японии.

IHI Corporation производит корабли, авиационные двигатели, турбонаддувы для автомобилей, промышленные машины, котлы для электростанций. газовые моторы и турбины.

8:54

Минобороны РФ опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники ВСУ.

«Подразделения ВДВ вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним. Техника и вооружение ВСУ, изъятая российскими десантниками, будет передана военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.

8:41

8:32

Минобороны РФ: экипаж российского Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания ракеты Stinger, выпущенной украинскими войсками.

Ракета взорвалась в районе хвостовой балки, но летчик продолжил полет, доложили в ведомстве.

8:22

Санкции США против РФ могут быть расширены в банковской и нефтегазовой сферах, заявил замглавы Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Как сообщает Reuters, на этой неделе на саммитах Евросоюза, G7 и НАТО обсудят возможность введения нефтяного эмбарго Европы против РФ.

8:15

Дорогие читатели, «Газета.Ru» продолжает следить за ходом событий военной операции РФ на Украине в режиме онлайн-трансляции. Она началась 26 дней назад.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Денацификация
Георгий Бовт о том, как в Германии исправляли ошибки прошлого
«У блока НАТО нет механизма защиты никого, кроме себя»
Почему НАТО не может участвовать в боевых действиях на стороне Украины
«Мы свидетели последних пусков «Точек-У» в истории»
Как долго Украина сможет применять ракеты комплекса «Точка-У»
В Россию прибыли 348 тысяч беженцев с Украины и из Донбасса с начала спецоперации
Съемочные группы международных СМИ попали под обстрел в Мариуполе
Стало известно о подготовке пятого пакета санкций ЕС в отношении России
На Украине заявили, что утечка аммиака на химзаводе в Сумах ликвидирована
Новости и материалы
Эстония опровергла передачу Украине комплексов Javelin
Экс-постпред США при ООН осудил недопуск россиян на международные старты
Эксперт предупредил россиян об опасности бесплатных VPN-сервисов
Артист балета Барышников заявил, что Медведев должен быть допущен до участия в Уимблдоне
Рогозин заявил, что создаваемое на Украине биооружие действует на репродуктивную систему россиянок
Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы
Более половины американцев поддерживают Зеленского на выборах президента 2024 года
Шубенков — о возможной конфронтации с World Athletics: до победного конца
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил, что говорить об окончании пандемии пока рано
Подразделения ВДВ России вытеснили ВСУ из пригорода Киева
Токаев анонсировал масштабные реформы в Казахстане
Экономист Клопенко заявил, что в текущем году произойдет массовый отказ от доллара
Талалаев — о слухах про конфликт в «Ахмате»: «крысу» быстро найдем
СМИ выяснили, что Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией
ФАС предостерегла российских туроператоров от заявлений о росте цен
Экипаж российского Ми-24 сумел уклониться от попадания выпущенного ВСУ «Стингера»
В Москве 21 марта прогнозируется самый теплый день с начала года
Овечкин догнал Капризова в гонке бомбардиров НХЛ
Все новости
Цирк, планетарий и кино: куда сходить с ребенком на каникулах
Самые интересные события для детей в Москве с 19 по 27 марта
«США говорят о военном походе в Арктику, чтобы позлить Россию»
Почему американцам сложно наращивать военное присутствие в Арктике
Фанат Гитлера и нумерологии. История банды «казанского чистильщика»
Как Владимир Пустовит организовал «Красную бригаду», убившую 20 человек
Бывший угольщик с голубятней. Как в США зарождалась палубная авиация
100 лет назад появился первый американский авианосец Langley
Вместо Audi и BMW: Chery представила премиальный кроссовер в РФ
«Рольф» и «Авилон» будут торговать китайскими автомобилями
«Наши блогеры стали не только бедными, но и нищими»
Как российские блогеры прожили первую неделю без Instagram
85-летний Сильвио Берлускони женился
На руках 30 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги
Обзор-сравнение Redmi Note 11, Realme 9 Pro и Poco M4 Pro
«Мы у самой грани»: как Европа решает проблему беженцев с Украины
В странах Европы возникли проблемы из-за приема украинских беженцев
Спецоперация на Украине. День 25-й
Онлайн-трансляция 25-го дня спецоперации России на Украине
«По сути, это крылатая ракета»: как ВСУ используют советский беспилотник
Генерал-майор ВВС Попов рассказал, для чего ВСУ использовали советский беспилотник Ту-141
Как удалить себя из интернета
В «Лаборатории Касперского» назвали способ удаления личных данных из сети
Завтраки Рудковской и кукольный домик Деппа: необычные хобби звезд
Что коллекционируют и чем увлекаются российские и иностранные звезды
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть