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Крым получит воду: в Госдуме ответили на угрозы Киева

В Госдуме ответили на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

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Все попытки извне помешать обеспечению водоснабжения Крымы потерпят крах, заверил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Так он ответил на слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, обещавшего помешать строительству опреснительной станции на полуострове.
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«Это <…> масштабный и жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев ни старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила», — заявил Шеремет, передает РИА «Новости»

Депутат Госдумы пожелал властям Украины набраться здравомыслия и выразил надежду, что в 2021 году Киев перестанет «лезть в дела соседей» и обратит внимание на свой народ и печальную экономическую ситуацию в стране.

Кулеба ранее прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о создании опреснительных установок на полуострове для ликвидации дефицита воды. «Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта», — сказал украинский дипломат. Аксенов отмечал, что создавать опреснитель в Крыму начнут 1 января 2021 года, строительство займет порядка полутора лет.

Еще в сентябре стало известно, что на полуострове построят первый в России опреснитель морской воды, чтобы решить проблемы с водоснабжением. Он будет возведен на берегу моря в поселке Николаевка, установка займет около 30 км береговой линии.

Спустя месяц премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию своих водопроводов и оросительных систем. «Большая часть [поступит] из федерального бюджета», — отметил глава правительства. Примерно тогда же власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды.

Федеральная власть подготовила комплексный план из 14 мероприятий для улучшения ситуации. Среди них — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры. После работ объемы снабжения увеличатся минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что решит проблему засухи.

В начале ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения на подачу воды могут сохраниться до конца следующего года. «До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков — это в самом худшем варианте, если ни одной капли воды не будет», — сказал он.

Глава республики добавил, что несмотря на ходившие слухи специалисты не обнаружили никаких запасов воды в пригороде Симферополя. Власти продолжат работу над организацией подачи воды из трех скважин в других частях Крыма. «Много рассказов, что там какие-то миллионы кубометров. Кто только не рассказывает, а когда доходит до дела — покажите, где? Оказывается, что все совсем не так», — посетовал он.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было заблокировано в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума. Российские власти отметили, что перекрытие Украиной Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. В конце октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — мощное государство, способное обеспечить Крым водой и без помощи Украины. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что подавать воду в Крым не дает именно Киев, «перекрывший кран».

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