Крым получит воду: в Госдуме ответили на угрозы Киева

«Это <…> масштабный и жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев ни старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила», — заявил Шеремет, передает РИА «Новости»

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Депутат Госдумы пожелал властям Украины набраться здравомыслия и выразил надежду, что в 2021 году Киев перестанет «лезть в дела соседей» и обратит внимание на свой народ и печальную экономическую ситуацию в стране.

Кулеба ранее прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о создании опреснительных установок на полуострове для ликвидации дефицита воды. «Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта», — сказал украинский дипломат. Аксенов отмечал, что создавать опреснитель в Крыму начнут 1 января 2021 года, строительство займет порядка полутора лет.

Еще в сентябре стало известно, что на полуострове построят первый в России опреснитель морской воды, чтобы решить проблемы с водоснабжением. Он будет возведен на берегу моря в поселке Николаевка, установка займет около 30 км береговой линии.

Спустя месяц премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию своих водопроводов и оросительных систем. «Большая часть [поступит] из федерального бюджета», — отметил глава правительства. Примерно тогда же власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды.

Федеральная власть подготовила комплексный план из 14 мероприятий для улучшения ситуации. Среди них — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры. После работ объемы снабжения увеличатся минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что решит проблему засухи.

В начале ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения на подачу воды могут сохраниться до конца следующего года. «До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков — это в самом худшем варианте, если ни одной капли воды не будет», — сказал он.

Глава республики добавил, что несмотря на ходившие слухи специалисты не обнаружили никаких запасов воды в пригороде Симферополя. Власти продолжат работу над организацией подачи воды из трех скважин в других частях Крыма. «Много рассказов, что там какие-то миллионы кубометров. Кто только не рассказывает, а когда доходит до дела — покажите, где? Оказывается, что все совсем не так», — посетовал он.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было заблокировано в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума. Российские власти отметили, что перекрытие Украиной Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. В конце октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — мощное государство, способное обеспечить Крым водой и без помощи Украины. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что подавать воду в Крым не дает именно Киев, «перекрывший кран».