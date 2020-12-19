Икона раздора: МИД РФ вернет подарок боснийскому президиуму

МИД России вернет икону XVIII века дарителю — председателю Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Ранее политик подарил эту реликвию российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — отметили в российском ведомстве.

Икона была подарена в минувший понедельник. Лавров приехал в БиГ, где посетил Восточное Сараево. После визита Лавров отметил, что Россия полностью поддерживает пункты Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение).

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Кроме того, Лавров призвал все стороны к неукоснительному соблюдению этих постулатов. Министр подчеркнул, что вопрос о том, чтобы местные законные представители Боснии и Герцеговины стали полностью ответственными за Боснию и Герцеговину, давно назрел.

Член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес российскому министру в дар православную икону. Этой иконе, как сообщалось, 300 лет, а «найдена она была в Луганске».

Агентство Srna опубликовало фотографию позолоченного образа, предположительно, Николая Чудотворца. Также СМИ опубликовало оборотную сторону иконы, где видна красная сургучная печать и оттиск на ней: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

После известия о подарке посольство Украины в Сараево обратилось в МИД страны с нотой. В документе украинские дипломаты потребовали объяснить происхождение иконы.

«Поступила нота, в которой посольство Украины в Сараево потребовало информацию о позолоченной иконе, которую председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову. Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений», — приводит слова главы МИД БиГ Бисеры Туркович издание Nezavisne novine.

Она также выразила мнение, что этой ситуацией должны заниматься правоохранительные органы республики. Представитель мусульманской части населения БиГ министр Бисера Туркович заявила, что будет «добиваться возвращения иконы Украине».

Как передает украинское издание «Страна.ua», в своем обращении представители Украины в БиГ написали, что Луганск «временно находится под оккупацией Российской Федерации». Кроме того, они предупредили боснийскую сторону, что если не будет информации об иконе, то это будет означать «поддержку агрессивной политики РФ против Украины».

В комментарии РИА «Новости» боснийский МИД отметил, что перенаправил ноту посольства Украины в президиум БиГ.

Ранее сотрудники прокуратуры Боснии и Герцеговины завели уголовное дело. Они начали проверку происхождения иконы, которая была подарена российскому министру. «Дипломатическая нота в прокуратуру БиГ не поступала. Заведено дело, будет проведена проверка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали слова главы МИД БиГ Бисеры Туркович о том, что во внешнеполитическое ведомство поступила нота украинского посольства.

В свою очередь, украинское издание «Еспресо» отмечало, что ранее предстоятель ПЦУ Епифаний в ответ на действия председателя президиума БиГ и экс-президента республики Сербской в ее составе Милорада Додика заявил, что дарение «украинской иконы» российскому министру иностранных дел является «политическим жестом» боснийца в сторону России.