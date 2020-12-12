«Интересы Казахстана были соблюдены»: депутат Никонов ответил Нур-Султану

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов пояснил, что его фраза, ставшая причиной скандала: «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», как раз подтверждает справедливость нынешних госграниц республики.

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Вызвавшее дискуссию заявление парламентарий сделал на передаче «Большая игра» в эфире Первого канала. Из-за этого МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах РФ Александра Комарова, и замглавы казахского внешнеполитического ведомства Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу сказанного Никоновым.

«МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», — указали также в Нур-Султане.

Кроме того, российскому дипломату была передана нота, в которой отражается позиция казахских властей по данному вопросу, сообщает РИА «Новости».

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан.

Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — написал вскоре сам Никонов в своем Telegram-канале.

До советской власти территория Казахстана была разделена между несколькими субъектами Российской империи — северо-западные районы входили в состав Тургайской и Уральской областей, юго-западные относились к Закаспийской области, северо-восточные находились в составе Степного генерал-губернаторства, состоявшего из Семипалатинской и Акмолинской областей.

В феврале 1917 года власть в республике перешла к областным и уездным комитетам Временного правительства, исполнительным комитетам и комиссариатам в городах и волостях.

Спустя три года на территориях, населенных казахами Среднего и Младшего жузов, была образована автономия, названная Киргизской АССР. Для удобства управления автономией к ней была временно присоединена часть Оренбургской губернии, а сам Оренбург стал столицей автономии.

В 1925 году Оренбургская губерния была возвращена в подчинение РСФСР, а столица Казахстана была перенесена в город Кызыл-Орда, а еще через два года — в Алма-Ату. В 1936 году Казахская АССР была преобразована в союзную республику в составе СССР — Казахскую ССР.

Во время Великой отечественной войны в Казахстан было эвакуировано более 400 заводов и фабрик из центральных областей России, на основе которых разрослась местная промышленность.

Была возведена также соответствующая инфраструктура — новые города и села, дороги и мосты.

В 1960-1980 годах в Казахстане проводилась масштабная индустриализация, в результате которой были построены крупнейшие предприятия в Алма-Ате, Павлодаре, Караганде, Экибастузе и ряде других городов. Для участия в проектах всесоюзного размаха в республику направлялись строительные отряды со всех профильных вузов Советского Союза.

C начала 1990-х годов власти республики начали проводить крупномасштабные преобразования во всех сферах общественно-политической жизни. В апреле 1990 года была утверждена должность президента Казахской ССР, первым главой республики был избран Нурсултан Назарбаев.

В октябре того же года Верховный совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна определялась как субъект международного права. В Казахстане также был учрежден институт гражданства и провозглашено равноправие форм собственности.

После распада СССР Казахстан стал последней из всех союзных республик, кто провозгласил свою независимость, это произошло в декабре 1991 года. Тогда же Назарбаев победил на первых всенародных выборах президента Казахстана, получив 98,7%голосов избирателей.

В январе 1993 года была принята новая конституция Казахстана, на ее основе в марте 1994 года были проведены первые парламентские выборы. В том же году парламент был распущен, а в 1995 году была принята следующая конституция.

В феврале 1993 года вступил в силу Закон «О государственной границе Республики Казахстан», который подтвердил принципы целостности, неделимости и неприкосновенности территории республики.