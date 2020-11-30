Антироссийский курс: кого Байден зовет в Белый дом

Кандидат в президенты США Джо Байден, которого крупнейшие американские СМИ называют избранным главой государства, представил ряд назначений в своей новой администрации. Так, на должность пресс-секретаря Белого дома политик-демократ решил назначить бывшего официального представителя Госдепа Джен Псаки.

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Помимо ее кандидатуры, Байден также предложил Кейт Бедингфилд на пост директора по коммуникациям Белого дома, она занимала аналогичную должность в его предвыборном штабе и одновременно с этим была заместителем главы кампании демократа.

Кроме того, Байден решил назначить Карин Жан-Пьер первым заместителем пресс-секретаря Белого дома, а Симону Сандерс и Эшли Этьен — официальными представителями вице-президента США. Жан-Пьер и Сандерс занимали посты старших советников в предвыборном штабе демократа. Позаботился Байден и представителе пресс-службы первой леди США, на этот пост он предложил Элизабет Александер.

«Я испытываю гордость, объявляя, что впервые группа ключевых сотрудников Белого дома по взаимодействию со СМИ состоит исключительно из женщин», — подчеркнул кандидат-демократ.

Однако Байден видит женщин не только на ключевых постах по взаимодействию со СМИ, но и в других ведомствах.

К примеру, по информации The Wall Street Journal, Нира Тэнден займет пост руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома, а Сесилия Роуз возглавит Совет экономических консультантов при администрации Байдена.

Более того, министром финансов США может стать Джанет Йеллен, ранее возглавлявшая Федеральную резервную систему. При этом в случае утверждения Тэнден и Роуз, они станут первыми темнокожими женщинами на этих постах в истории США, что важно для Байдена, поскольку он сам говорил о необходимости увеличения числа представителей национальных меньшинств в Белом доме.

Объект насмешек и герой WikiLeaks

Из последних назначений Байдена Псаки и Тэнден представляют наибольший интерес, так как обе обладают несколько спорной репутацией. Во-первых, экс-представитель Госдепа прославилась своим критическим отношением к России, потому что годы ее работы во внешнеполитическом ведомстве пришлись на госпереворот на Украине.

Наиболее емко работу Псаки по этому направлению описывает инцидент на пресс-конференции по случаю референдума о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик. Тогда официальный представитель Госдепа заявила о так называемых «карусельных механизмах» голосования, но так и не смогла разъяснить их суть. Отвечая на вопрос журналистов, она призналась, что лишь видела упоминание об этом и не вдавалась в подробности.

Псаки достаточно часто ссылалась на необходимость уточнения той или иной информации на брифингах, и совершала достаточно грубые оговорки, в частности, несколько раз перепутала Иран с Ираком на одном из своих выступлений. Из-за этого вокруг официального представителя Госдепа появилось множество шуток.

К примеру, Псаки приписывают слова о 6-м флоте США у «берегов» Белоруссии или же «ростовских горах», однако позже сама представитель Госдепартамента опровергала подобные заявления, и говорила, что цитаты были ей приписаны, об этом же писали и ряд зарубежных и российских СМИ.

Если же говорить о Нире Тэнден, она получила скандальную известность, когда портал WikiLeaks опубликовал конфиденциальные электронные письма из почты Джона Подесты, председателя избирательного штаба кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон.

В то время Тэнден работала советницей Клинтон и в переписке с Подестой сделала ряд спорных заявлений. В частности, она просила главу предвыборного штаба надавить на тогдашнего президента Барака Обаму, чтобы он открыто поддержал кандидатуру Клинтон. Кроме того, Тэнден не слишком лестно отзывалась о своей работодательнице из-за того, что на одном из предвыборных митингов она назвала себя умеренным центристом, а не прогрессивным политиком.

«Это очень сильно усложнило мне жизнь после того, как я рассказывала всем знакомым журналистам, что она прогрессивный политик, но дело даже не в этом. Гораздо больше меня беспокоит, что она, похоже, не знает, на какой планете мы находимся», — написала Тэнден Подесте.

Антироссийский Белый дом

Возможное назначение в Белый дом Псаки вместе с Энтони Бринкеном в качестве главы Госдепа и Джейком Салливаном — будущим советником Байдена по нацбезопасности, — в целом, можно расценить как продолжение тренда на критику в адрес России со стороны США. Все три кандидата известны своими антироссийскими высказываниями, Псаки критиковала Москву за референдум в Крыму, Брискен активно поддерживал санкции против России во время своей работы в администрации Обамы.

Салливан также является сторонником ограничительных мер и поддерживал их, занимая пост советника Байдена по нацбезопасности, когда демократ был вице-президентом США. Более того, политик выступал за продолжение расследования «вмешательства России» в американские выборы. С точки зрения Салливана, предполагаемое влияние Москвы на голосование — угроза для американской национальной безопасности.

В Кремле пока не делают никаких выводов в отношении тех или иных будущих назначений в Белом доме. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это выбор главы государства.

«Что касается двусторонних отношений — пресс-секретарь [Белого дома] (позиция, которую может занять Псаки. — «Газета.Ru») не формулирует внешнюю политику. Ее формулирует глава государства. По крайне мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит от президента США.

Традиционно мы надеемся, что со временем в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации двусторонних отношений с РФ. До сих пор, к сожалению, этого не произошло», — подчеркнул представитель Кремля.

С точки зрения программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, заявления Псаки на посту официального представителя Госдепа все же не стоит связывать с ее личной позицией по отношению к России.

«Она как пресс-секретарь озвучивала СМИ позицию госсекретаря и президента. У нас она известна рядом курьезов в комментариях по России, но не стоит с ней связывать каких-то радикальных движений в политике США», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Скорее всего, те или иные перестановки в новой администрации президента США фундаментально никак не отразятся на России, уверен Тимофеев, потому что Вашингтон уже придерживается жесткого антироссийского курса.

«Москва для них — один из ключевых противников на международной арене. Кроме того, рассчитывать на какие-то изменения в лучшую сторону также не стоит, в том числе в связи отдельными личностями в будущей администрации», — резюмировал эксперт.