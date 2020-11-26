Ирландская дилемма: Байден давит на Лондон из-за Brexit

Кандидат в президенты США Джо Байден высказался против появления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией — одного из принципиальных вопросов в спорах между Великобританией и Евросоюзом по Brexit.

«Нам не нужна охраняемая граница. Мы слишком долго работали, чтобы решить проблему с Ирландией. Идея о том, что граница между севером и югом снова будет закрыта, просто неверна», — заявил демократ.

По его словам, он обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, его ирландским коллегой Мишелем Мартином и европейскими лидерами, так как переходный период по Brexit — выходу Лондона из состава ЕС — приближается к своему завершению.

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Как пишет Newsweek, США могут напрямую вмешаться с переговоры по условиям выхода из Евросоюза между британскими властями и Брюсселем, если Лондон продолжит идти по пути Brexit без сделки. Источники издания утверждают, что Байден как представитель Демократической партии и американец ирландского происхождения не станет держаться в стороне от этого спора.

Кандидат в президенты напрямую увязывал вопрос границы с будущим соглашением о свободной торговле с Великобританией, которое активно продвигал действующий глава государства Дональд Трамп.

«Мы не можем допустить, чтобы соглашение Страстной пятницы, принесшее мир в Северную Ирландию, стало жертвой Brexit <…> любая торговая сделка между США и Великобританией должна зависеть от соблюдения соглашения и предотвращения возврата жесткой границы», — отмечал Байден.

Ирландская проблема

Камнем преткновения Brexit остается именно ирландская граница. На острове Ирландия одновременно существует Республика Ирландия, которая входит в Евросоюз, и Северная Ирландия — часть Соединенного Королевства.

С 1960-х по 1998 год в Северной Ирландии шел жестокий конфликт между католиками и протестантами. На улицах вспыхивали вооруженные столкновения, причиной которых были требования католиков прекратить дискриминацию. Чтобы остановить противостояние, в 1969 году британские власти отправили в регион военных, однако это привело к появлению Ирландской республиканской армии (ИРА), которая развернула террористическую деятельность против Лондона.

Основная цель ИРА заключалась в достижении полной независимость Северной Ирландии от Соединенного Королевства, отчасти идея состояла в создании единой объединенной Ирландии. В итоге 30-летний конфликт завершился подписанием соглашения Страстной пятницы, которое наделило часть Великобритании рядом автономных прав и убрало границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, формально выполнив пункт об объединении острова.

Гарантами этого договора выступили США и Евросоюз, они же последовательно выступают за сохранение прозрачной границы на острове. Четыре года назад граждане Великобритании через референдум решили покинуть ЕС, что вновь вернуло вопрос конфликта на ирландском острове в повестку дня.

Как пишет «Би-би-си», Brexit создал опасность для появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, что может вновь поднять проблему сепаратистских настроений на острове, а в худшем случае — привести к возобновлению конфликта.

Дело в том, что уходя из объединения, Лондон должен покинуть европейскую таможенную зону, следовательно, между Северной Ирландией и Ирландией необходимо воссоздать реальную границу для соответствующих проверок.

К 2019 году было найдено половинчатое решение, которое оставляет британский регион в рамках таможенных правил ЕС и переносит таможенную границу в Ирландское море — по факту отделяя остров Великобритании от острова Ирландия и допуская появление двух разных экономических систем в рамках одного государства.

С этим пунктом договора Лондон покинул ЕС в 2020 году, запустив переходный период, но не закрыв вопрос с ирландской границей. В сентябре британский кабмин во главе с премьером Борисом Джонсонам направил в парламент законопроект о внутреннем рынке. Закон предусматривает отступление от первоначальных договоренностей с ЕС по Северной Ирландии и разрушает хрупкий компромисс по этому вопросу.

То есть Brexit поставил Лондон перед выбором: допустить разделение собственного государства или же нарушить уже достигнутые соглашения с возможным запуском нового конфликта в Северной Ирландии.

Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра политической интеграции института Европы РАН Людмила Бабынина, еще до президентских выборов Нэнси Пелоси, которая представляет демократов в нижней палате конгресса, заявляла, что партия никогда не поддержит британский закон о внутреннем рынке.

«Проблема этого законопроекта в том, что он противоречит заключенному в прошлом году соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Фактически он нарушает международное право, так как прошлые договоренности уже вступили в силу и были ратифицированы парламентами обоих сторон», — добавила эксперт.

Этот закон подрывает прозрачную границу на острове Ирландия, потому что ЕС придется проводить таможенные проверки на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, продолжила Бабынина, это противоречит духу и букве соглашения о Brexit и договору Страстной пятницы.

В свою очередь, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что Лондон не может согласиться на условия ЕС по ирландской границе, поскольку это приведет к появлению разорванного юридического режима на территории Великобритании.

«По сути, ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в европейском таможенном пространстве, когда остальная Великобритания общее таможенное пространство покидает. Согласие Лондона на эти условия станет очень тяжелой капитуляцией, потому что он признает наличие двух разных систем законодательства и таможенных режимов на своей суверенной территории. Это прямой шаг к распаду Соединенного Королевства в его нынешней границе», — уверен эксперт.

Фактор США

Если же рассматривать роль США и возможного нового президента страны Джо Байдена в этой ситуации, то стоит упомянуть подготовку сделки о свободной торговле между Лондоном и Вашингтоном. Трамп продвигал договор без учета Brexit, да и ирландской границы в целом. Давление со стороны Байдена на Лондон в этом направлении может создать определенные проблемы для Соединенного Королевства, пишет Politico.

Как считают обозреватели издания, победа Байдена может практически лишить Лондон возможности покинуть ЕС без соглашения, так как осуществить это будет слишком рискованно без поддержки США. Более того, демократ склонен рассматривать сделку о свободной торговле с Евросоюзом, а не с Великобританией, поэтому может в целом оставить британское правительство ни с чем.

По мнению Людмилы Бабыниной, Байден не станет обещать Великобритании быстрого подписания сделки с США, как это делал Трамп. Для него нарушение соглашения Страстной пятницы неприемлемо, поэтому он будет настаивать на учете интересов Ирландии.

«Трамп обещал подписать торговое соглашение с Великобританией, которое начнет действовать с января будущего года. Белый дом пытался продавить американские стандарты в соглашении о свободной торговле с Лондоном. Идея была такая — чем дальше Великобритания отойдет от стандартов ЕС, тем ближе она подойдет к стандартам США. Это автоматически осложнило бы подписание соглашения с Брюсселем», — подчеркнула эксперт.

Дмитрий Суслов напомнил, что Байден изначально не был сторонником Brexit, в отличие от Трампа, что само по себе может стать негативным фактором для текущих отношений Великобритании и США.

«Если европейцы дадут понять США, что режим свободной торговли между Вашингтоном и Лондоном при жестком Brexit им сильно не нравится, то, скорее всего, администрация Байдена будет оказывать серьезное давление на Великобританию по этому вопросу и действительно увязывать двустороннее торговое соглашение с условиями Brexit», — утверждает эксперт.

Удастся ли США изменить позицию Лондона по этому вопросу, сказать достаточно сложно. По словам Суслова, Джонсон вряд ли пойдет на создание таможенной границы между Великобританией и Северной Ирландией.

«Скорее всего, Великобритания будет протестовать против вмешательства США, так как они все же являются третьей стороной. Лондон не может согласиться на условие по границе — это мина замедленного действия для распада страны как единого государства», — резюмировал эксперт.