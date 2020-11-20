«Альтернатива — война»: что говорят о срыве соглашения по Карабаху

В ходе совещания президента России Владимира Путина с главами профильных ведомств по вопросу Карабаха, прошедшего в режиме видеоконференции, стало известно о попытках срыва мирного процесса в регионе.

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Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, российские дипломаты видят тенденцию, нацеленную на то, чтобы попытаться затормозить успешное выполнение соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении.

«И попытки изменить характер миротворческой операции тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место», — подчеркнул дипломат.

В ответ на это президент России указал на фатальные последствия такой деструктивной деятельности.

«Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война. И если, не дай Бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках — тех, кто пытается торпедировать эти договоренности. Это все должны понимать и отдавать себе в этом отчет», — предупредил Путин.

Двумя днями ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обвинил некоторые западные страны в том, что они пытаются снова разжечь конфликт в Карабахе и вытеснить Россию из Закавказья.

Как отметил глава спецслужбы, согласно имеющейся у российской стороны информации, ряд западных государств посредством имеющихся у них каналов провоцируют националистов в Армении и Азербайджане на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня.

«Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана.

Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца». Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта», — следует из заявления Нарышкина, распространенного пресс-бюро СВР.

По его словам, ведущие страны Североатлантического альянса пытаются «скрыть свое раздражение» тем, что при активном участии России было достигнуто соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это по сути «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — утверждает глава СВР.

Нарышкин заметил, что ни Вашингтон, ни «единая Европа» не намерены мириться со сложившимся балансом сил в регионе, чтобы демонтировать его, они решили попытаться снова разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении.

Он назвал подобные действия лишним свидетельством того, что Соединенные Штаты и «их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей». Как отметил глава СВР, на этот раз — за счет азербайджанцев и армян.

«Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт», — считает Нарышкин.

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение, по которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.

Согласно документу, Ереван возвращает Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, предусмотрено введение в зону конфликта российских миротворцев из состава 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады — 1960 человек и 552 единицы техники.

«Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах», — рассказал в пятницу, 20 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ФСБ России осуществляет контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой (беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях).

Правительство РФ покроет финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворцев. Цена такой операции – сотни миллионов долларов в год (содержание личного состава, эксплуатация техники, расход горючего), передает Sputnik.