Пушки молчат: Песков назвал главный итог мира в Карабахе

Кремль предлагает обратиться за оценкой мирного соглашения по Нагорному Карабаху к военным экспертам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Но, прежде всего, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», — приводит слова Пескова ТАСС.

Заявление Госдепартамента США о том, что Вашингтон и власти Франции ждут подробностей о роли Турции в карабахском урегулировании, Песков комментировать не стал.

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«У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим. Если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены», — почеркнул он.

Ранее главы французского и американского внешнеполитических ведомств обсуждали Карабах и заявили: «Мы по-прежнему привержены нашей роли как сопредседателей процесса Минской группы... признавая действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое действительно удержалось на протяжении недели. Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить».

Песков также добавил, что сейчас министерства иностранных дел России и Турции осуществляют регулярные контакты по вопросам Карабаха. Для российской стороны приоритетным является сохранение установленного в регионе мира.

16 ноября президент РФ Владимир Путин обсудил развитие ситуации в Карабахе с французским лидером Эммануэлем Макроном. Подробности разговора не сообщаются, известно лишь о факте телефонного звонка.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, а до 1 декабря — Лачинский район. Также Баку перешел Кельбаджарский район.

14 ноября Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора сошлись на том, что стабильность в Нагорном Карабахе необходимо сохранять и впредь. В разговоре с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым Путин отметил важность сохранения христианских храмов на приобретенных Баку территориях.

%Российский лидер подчеркнул важность обеспечения сохранности и «нормальной церковной жизнедеятельности» святынь.

«Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — сообщили в Кремле. Алиев отметил, что Азербайджан — многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором полностью гарантируются права и свободы всех народов и религий. При этом проживающие на азербайджанской территории христиане смогут пользоваться святынями, добавил он.

За день до этого Владимир Путин сообщил, что полтора месяца войны в Карабахе унесли жизни более чем 4 тыс. человек. По сведениям российского президента, ранены более 8 тыс. человек, а число беженцев измеряется десятками тысяч. В ходе боев и обстрелов были разрушены многие культурные объекты и гражданская инфраструктура Карабаха.

Сейчас в Карабах введен российский миротворческий контингент, несколько десятков военных самолетов ВКС РФ доставили в регион солдат и офицеров, боевую технику и снаряжение. Миротворцы из России выступают гарантом соблюдения соглашения.

Армяне восприняли подписание договора как капитуляцию, и практически сразу же после сообщений о перемирии в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Был избит спикер парламента страны, разразился политический кризис. Алиев, в свою очередь, заявил о великой победе Азербайджана.

Роль Турции в конфликте с самого начала была довольно заметна. Анкара прямо выступала в поддержку Баку, заявляя о «праведности возвращения земель». СМИ и армянские власти сообщали также о турецких вооруженных формированиях, принимавших участие в боях.

Сейчас РФ и Турция ведут переговоры по созданию Совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху.