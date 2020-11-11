«Никол — предатель»: оппозиция Армении не смогла отправить Пашиняна в отставку

В Армении было провалено заседание совета парламента по вопросу отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиция рассматривает это как парламентский кризис.

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«Кворум не собрался, заседание совета парламента не состоялось. Это означает, что в стране парламентский кризис. Мы будем продолжать бороться, используя все возможности конституции», — заявил в разговоре с ТАСС представитель совета, секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

По его словам, армянские оппозиционеры попытаются созвать заседание совета и в четверг, 12 ноября.

В среду не состоялось заседание из-за того, что не хватало трех парламентариев от правящей партии. Поэтому армянские политики не смогли определить, ставить ли на повестку возможного внеочередного заседания Национального собрания (однопалатный парламент) вопрос об отставке премьера.

Оппозиционеры активизировались после того, как президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу с 10 ноября Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а боевые действия за непризнанную республику Нагорный Карабах прекращаются.

Кроме того, противники должны обменяться пленными. Помимо этого, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян на своей странице в Facebook отметил, что это соглашение было для него крайне тяжелым.

Президент Азербайджана воспринял документ как капитуляцию Армении. Он заявил, что такие договоренности крайне выгодны Баку. Так как военный этап завершен, можно переходить и к политическим вопросам, добавил Ильхам Алиев.

После этого 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра. В случае его ухода они намерены добиться денонсирования этого заявления о полном прекращении боевых действий.

Для того, чтобы поднять вопрос об отставке премьера, необходимо внеочередное заседание парламента. До этого нужно провести заседание Совета парламента, куда входят руководители и секретари фракций. Это, в свою очередь, требует хотя бы еще трех голосов от фракции власти.

«Решение может принять команда Пашиняна. Если Никол Пашинян потребовал от своей команды, чтобы никто не пришел на заседание, то что тут скажешь», — приводит РИА «Новости» слова депутата от «Процветающей Армении» Геворка Петросяна.

Незадолго до этого в Ереване состоялись митинги оппозиции. Участники протестов выдвинули Пашиняну ультиматум. «Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу», — заявил ранее представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

В противном случае организаторы митингов намерены решить вопрос ухода Пашиняна до вечера следующего дня, то есть 12 ноября.

Он также выразил уверенность, что армянские граждане готовы выйти на акции неповиновения по всей республике, хотя сами оппозиционеры не хотели бы потрясений.

Как передает РИА «Новости», на митингах оппозиции собралось более тысячи человек. Они скандировали «Никол — предатель». Во время акции протеста происходили стычки с правоохранителями, но полицейские не применяли спецтехнику для разгона демонстраций. На месте присутствовали только не вооруженные подразделения МВД без специальной амуниции. Они задерживали некоторых участников митинга.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится более 30 лет. Эта территория объявила себя республикой и отделилась от Азербайджана после распада СССР в 1991 году. После этого Баку неоднократно пытался вернуть эти земли, но в итоге потерял еще несколько прилегающих к НКР районов. Нынешнее обострение ситуации началось 27 сентября. В октябре были предприняты три попытки установления перемирия, но все они провалились — буквально спустя несколько часов стороны начинали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.