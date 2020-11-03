Бойкот «Мечте»: грузинская оппозиция отказывается от мандатов

Грузинская оппозиция, прошедшая в парламент, не признает результаты выборов и отказывается от своих мандатов.

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Парламентские выборы прошли 31 октября по новому принципу — по пропорциональной системе в парламент избирались 120 депутатов, а по мажоритарным округам — 30. Проходной порог был снижен до 1%, что дало шансы небольшим партиям и повысило конкуренцию. Все предвыборные опросы прогнозировали победу правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Интрига заключалась лишь в том, сможет ли она набрать необходимые для единоличного формирования правительства 40% голосов.

В результате «Грузинская мечта» получила 48,15%. Второе место занял крупнейший оппозиционный блок «Сила в единстве» (27,14%), куда вошли пять партий — «Единое национальное движение», «Государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы». Почти сразу оппозиция заявила о том, что не признает итоги выборов и считает их сфальсифицированными. Недовольные исходом выборов провели 1 и 2 ноября акции протеста.

Всего в парламент проходят два блока и семь партий. Все, кроме «Грузинской мечты», заявили о непризнании итогов выборов.

3 ноября лидеры оппозиционных партий подписали совместный документ об отказе от мандатов в парламенте Грузии. Свои подписи поставили «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело», блок «Вашадзе — Стратегия Агмашенебели», «Альянс патриотов», «Гирчи», «Граждане» и «Лейбористская партия», а также те партии, которые не проходят в парламент, — «Единая Грузия» и «За справедливость». Все они требуют аннулирования результатов и проведения досрочных парламентских выборов. Кроме того, оппозиция анонсировала массовые акции протеста.

Для работы парламента необходимо утверждение полномочий 2/3 парламента, то есть 100 депутатов. Именно от количества полученных оппозицией мандатов зависит дальнейшая реализация ее плана.

По пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получает 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия также победила в 14 мажоритарных округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. 21 ноября состоится второй тур в 16 одномандатных округах. Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе уже заявил, что, несмотря на бойкот оппозиции, «Грузинская мечта» начинает подготовку ко второму туру.

«Сегодняшние заявления оппозиции означают капитуляцию до второго тура. Они прекрасно понимают, что во втором туре проигрывают все выборы… Наша партия и штаб с завтрашнего дня начинает подготовку ко второму туру, мы уверены во внушительной победе во всех избирательных округах», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Пока говорить о политическом кризисе в Грузии не приходится, считают эксперты. Международные наблюдатели признали выборы состоявшимися, а их результаты вполне устраивают правящую партию.

Сейчас многое зависит от того, удастся ли оппозиции мобилизовать и вывести на улицы для протестов свой электорат и насколько массовыми будут эти акции, говорит старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов.

«Они могут бороться только за какие-то тактические вещи. Если правящая партия поймет, что население не устраивает такая ситуация, то будут какие-то компромиссные решения, но готова ли правящая партия идти на новые выборы, когда она уже получила определенную легитимацию?

Мне кажется, это маловероятно, по крайней мере, на сегодняшний момент правящая партия решила тактическую задачу — она выиграла выборы и, по сути, приближается к реализации главное своей задачи — парламент и большинство. Зачем ей что-то менять, если, тем более, наблюдатели признали выборы?» — отмечает эксперт.

Замдиректора института стран СНГ Владимир Евсеев также утверждает, что «Грузинская мечта» может пойти на переговоры, в случае если оппозиция получит более двух третей мест в парламенте. Эксперт считает, что

диалог будет вестись не с той партией, которая получила второе место на выборах.

Ядро «Силы в единстве» составляет на сегодняшний день главная оппозиционная сила — «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Именно его блок выдвинул в качестве своего кандидата на пост премьер-министра. И «Грузинская мечта», начиная диалог с другими партиями, будет вести его с целью ослабления позиций ЕНД, путем раскола в рядах оппозиции.

«Со стороны «Грузинской мечты» будут вестись переговоры с представителями небольших партий, которые прошли в парламент с тем, чтобы ничего не осталось от «Единого национального движения», потому что если только ЕНД будут не согласны с итогом выборов, то это не будет носить критический характер. Скорее всего, с ними будут работать. Предметом торга может быть место в правительстве. Если вся оппозиция выступила против, то ее попробуют расколоть», — рассуждает эксперт.

В рядах оппозиции некоторые уже подают сигналы правительству о готовности к диалогу. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели», которая заняла пятое место, Георгий Вашадзе заявил, что готов сесть за стол переговоров с «Грузинской мечтой».

«Почему бы и нет. Я думаю, что другого ресурса для переговоров и не существует... Не буду скрывать, есть интенсивные разговоры с представителями дипкорпуса, и они думают, что пора создавать определенную модель, формат, который выведет страну из этого тупика», — уточнил Вашадзе, подчеркнув при этом единство оппозиции и «нулевое доверие» к правительству.

Политологи отмечают, что солидарность, которую проявила оппозиция после выборов, стала действительно сильным жестом. Однако, по мнению Муханова, лагерь противников правящей партии все же достаточно разношерстен.

«Если говорить об оппозиции, явно, что там разные цели и задачи. Участвовали десятки партий и блоков, пришли менее десяти. В акциях участвуют партии, которые не имели шанса и не прошли в парламент. Их цели и задачи различаются от целеполагания лидеров блока «Сила в единстве», потому что они прошли, они раскачивают ситуацию для того, чтобы либо, действительно, продавить новые выборы, где они предполагают набрать большее количество, либо они просто пытаются повторить ситуацию прошлого года, когда им удалось продавить определенные компромиссы и решения со стороны власти. А те, кто не попали в парламент, выходят в целях пиара», — указывает эксперт.

Правительство Грузии демонстрировало готовность к компромиссам. Именно результатом договоренностей и стало проведение выборов по новой избирательной системе.

Оппозиция добивалась этого уже достаточно давно и в прошлом году проявила упорство в этом вопросе. В результате в марте правительство и оппозиция сели за стол переговоров.

Вместе с тем руководство страны показало жесткость в борьбе со своими противниками. Летом прошлого года, когда оппозиция вывела на улицы своих сторонников после появления в парламенте Грузии депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, в стране прошли массовые митинги. Лидеры протестного движения требовали, в частности, отставки главы МВД Георгия Гахария. Вскоре Гахария действительно покинул свой пост, выполнив одно из главных условий оппозиции. Но уже через несколько дней он стал премьер-министром.

В сложившейся ситуации «Грузинская мечта» будет ждать второго тура выборов, а также оценивать протестный потенциал оппозиции. Стоит также учитывать и фактор пандемии коронавируса, который может повлиять на массовость протестов. Однако эксперты, опять же, не считают целесообразным говорить о каком-либо серьезном политическом кризисе в Грузии на сегодняшний день.

«Проблема заключается в том, что пока консолидация оппозиции происходит под лозунгом против правящей партии.

Но если оппозиция собирается играть в долгую, пытаться объединяться, то надо формировать какую-то общую повестку, а ее нет», — считает Вадим Муханов.

«Совершенно понятно, что всем управляет Иванишвили (председатель «Грузинской мечты», бизнесмен Бидзина Иванишвили, которому приписывают наибольшее влияние на политику Грузии. — «Газета.Ru»). С одной стороны, присутствует усталость от «Грузинской мечты», все понимают, что за счет мажоритариев они набирают большинство, но в то же время желания участвовать в каких-то масштабных акциях, по-видимому, нет. Поэтому, я думаю, что в этом случае речь будет идти о торге», — резюмируют Владимир Евсеев.