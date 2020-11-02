«Холодная гражданская война»: с чем США подошли к выборам

Завтра, 3 ноября, в США пройдут выборы президента. В абсолютно всех социологических опросах лидирует бывший вице-президент и кандидат от демократов Джо Байден. Он опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа на 9 процентов согласно среднему показателю национальных опросов, проведенных после 12 октября.

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В пользу Байдена говорит и рекордная в этом году явка на досрочном голосовании.

91,6 млн избирателей уже проголосовали досрочно или отправили заполненные бюллетени по почте — это около 43% зарегистрированных американских избирателей в стране или 67% от числа тех, кто проголосовал на выборах 2016 года.

Для Байдена такие показатели — хорошая новость, поскольку на почтовом голосовании настаивал именно он, в то время как Дональд Трамп призывал своих сторонников прийти на избирательный участки в день выборов, чтобы избежать «мошенничества».

Если большая часть избирателей, проголосовавших досрочно, являются сторонниками Байдена, то первые экзит-поллы могут складываться в пользу действующего президента, однако по мере обработки открепленных бюллетеней по почте ситуация, вероятно, изменится — на их обработку уйдет больше времени, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«До того как будут известны результаты голосования по почте, нельзя исключать, что Трамп может победить по количеству выборщиков, то есть заявить, что он побеждает в ключевых штатах по итогам голосования на избирательных участках, а вот потом ситуация может корректироваться, — добавляет эксперт. — Подавляющее большинство тех, кто голосует досрочно по почте — это электорат демократов. Все-таки большая часть электората Трампа придет ногами на избирательные участки, так как они ходят на выборы, и это соответствует предвыборным стратегиям и лозунгам обеих партий».

То, что почтовое голосование сыграет на руку демократам, признает и профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин. Вместе с тем эксперт не исключает махинаций при подсчете почтовых голосов.

«Когда голосуют по почте, в основном, побеждают демократы. Есть в английском языке такое понятие, как «paper trail» (англ. — буквально «бумажный след», фактически — документальное подтверждение. — «Газета.Ru»), то есть когда ты можешь подтвердить, что это твой голос, который пришел по бумажному бюллетеню, то все в порядке. А если ты не можешь это подтвердить, то, как правило, это то, что устраивают демократы», — считает эксперт.

Впрочем, в штабе Джо Байдена не спешат праздновать. Слишком свежи для демократов воспоминания о прошлых выборах. Тогда по всем опросам также лидировала кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон. Прогнозы оправдались — большинство американцев отдали свой голос за нее.

Трампу, однако, удалось заручиться поддержкой большинства в коллегии выборщиков, благодаря чему он и стал президентом США.

У Клинтон было почти на три миллиона больше голосов избирателей, но на 77 выборщиков меньше (всего их 538 человек). Президентом становится кандидат, который получит как минимум 270 голосов из 538 выборщиков.

На этот раз ситуация также неоднозначна. Как отмечает Дмитрий Суслов, Трамп проводит эти выборы совсем в других условиях, чем в прошлый раз.

«Исключать этого [победы Трампа исключительно благодаря поддержке выборщиков] нельзя, хотя вероятность повторения опыта 2016 года сейчас меньше, чем в прошлый раз, потому что все-таки отрыв Байдена от Трампа по всем колеблющимся штатам устойчиво сильнее, чем это имело место в 2016 году между Клинтон и Трампом. Кроме того,

если в 2016 году Трамп шел в первый раз и ему было удобно критиковать тогдашнее состояние США, то теперь он должен отвечать за прошедшие четыре года, и здесь он мало чем может похвастаться.

Но при всем этом полностью исключать эту возможность нельзя, более того, большая неясность существует с подсчетом голосов почтового голосования», — отмечает Дмитрий Суслов.

Негативным сигналом для Трампа служит, например, тот факт, что его соперник лидирует по опросам даже в тех штатах, которые считаются республиканскими, — это Аризона и Техас. Однако, как предупреждает Александр Домрин, полностью доверять исследованиям американских социологических компаний не стоит.

«Американская социология себя абсолютно дискредитировала в 2016 году, когда она не столько занималась прогнозами или отражением точки зрения американских избирателей, сколько пыталась их сформировать. Сейчас она повторяет те же ошибки. Американская социология — это социология Демократической партии, доверять ей нельзя», — поясняет эксперт.

Джо Байден попытался учесть ошибки, допущенные Хиллари Клинтон, которая не проводила агитацию в тех штатах, в голосах которых была уверена, — это Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. И именно там она проиграла. Как отмечает The New York Times, в этих штатах Байден вел самую интенсивную предвыборную кампанию. В октябре он потратил на рекламу в этих регионах $53 млн против $17 млн Трампа.

Пока точно определить «ключевые штаты» достаточно сложно. The New York Times считает, что в этом году к ним относятся Флорида, Джорджия и Северная Каролина.

Ресурс Realclearpolitics.сom называет шесть штатов: Флорида, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина и Аризона. Politico отнес к «ключевым» восьмерку штатов: Аризону, Флориду, Джорджию, Мичиган, Миннесоту, Северную Каролину, Пенсильванию, Висконсин.

Иными словами, предвыборный расклад в США слишком сложен, чтобы, основываясь на опросах или явке досрочного голосования, говорить о победе одного из двух кандидатов.

Однако в другом вопросе существуют достаточно четкие прогнозы — ночь подсчета голосов может сопровождаться массовыми протестами.

Накануне выборов крупнейшие города США начали подготовку к волнениям. Министерство внутренней безопасности отправило дополнительные подразделения спецназа в крупнейшие города страны для охраны федеральных зданий. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил ранее Politico, что местные власти ожидают столкновений между сторонниками Трампа и Байдена. В Чикаго уже прошли специальные учения по реагированию на массовые демонстрации.

«Учитывая то, что происходило весной и летом, мы не ждем, что события будут мирными, и готовимся к худшему», — сообщила на прошлой неделе мэр Чикаго Лори Лайтфут.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия.

«Протесты будут в любом случае. Американское общество очень сильно поляризовано, очень сильно разогрето, и поражение любой из сторон будет крайне негативно воспринято соответствующим электоратом. Протесты и возможные погромы будут в любом случае», — уверен Дмитрий Суслов.

В обеих партиях уже были сделаны заявления, подталкивающие избирателей к решительным действиям. В конце августа Хиллари Клинтон рассказала, что Байдену «ни при каких обстоятельствах» нельзя сразу признавать поражение. Трамп неоднократно отказывался пообещать признать свое поражение и не раз заявлял, что проиграть может только в том случае, если демократы украдут у него голоса.

«В этом смысле и демократы готовы, и республиканцы. Другое дело, что у республиканцев нет методичек, а у демократов — есть, демократы уже по этим методичкам устраивали погромы. <…> «Холодная гражданская война» в Америке уже происходит. В любом случае, кто бы ни победил, она будет продолжаться, постепенно перерастая в «горячую холодную войну», — резюмирует Александр Домрин.