Предвыборная истерия: с чем Трамп и Байден подходят к выборам

Предвыборная гонка в США стремительно приближается к своему апогею, до президентских выборов осталась ровно неделя. В попытке переманить на свою сторону неопределившихся избирателей ключевые кандидаты — действующий президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден — демонстрируют диаметрально разные подходы к проведению своей кампании.

Американский лидер использует все возможности для общения с населением. Трамп собирает крупные митинги своих сторонников во всех «колеблющихся» штатах, стараясь получить преимущество. За несколько дней президент посетил Северную Каролину, Огайо и Висконсин, которые, скорее всего, могут решить исход предвыборной гонки.

Останавливаться Трамп решительно не собирается, в планах посетить также Мичиган, Омаху, Небраску, Аризону и Неваду. Как пишет Politico, кампания американского лидера набирает бешенный темп, поскольку социологические показатели главы государства оставляют желать лучшего, а ряд экспертов прогнозируют его поражение на выборах.

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Американский лидер рискует попасть в небольшой список президентов, которым не удалось избраться на второй срок. Если не считать Джеральда Форда, который стал президентом из-за отставки Ричарда Никсона, таких глав государства в послевоенной истории США было всего два — демократ Джимми Картер и республиканец Джордж Буш-старший.

Опросы общественного мнения стабильно фиксируют отставание Трампа от Байдена на общенациональном уровне. По исследованию YouGov от 25 октября, действующего президента поддерживают лишь 42% избирателей, когда в пользу демократа выступают 54%.

Разрыв в рейтинге в 12% — серьезный повод для беспокойства, но еще хуже то, что на уровне штатов также наблюдаются проблемы. И речь тут не только о «колеблющихся» штатах, Трамп проигрывает даже в традиционных республиканских регионах.

В частности, опрос Data for Progress зафиксировал отставание президента от Байдена в Техасе — 48% против 49%.

В подобных условиях поездки Трампа по всей стране в попытке урвать хоть часть голосов выглядит вполне логичным. По мнению обозревателя Politico Дэвида Сайдерса, против президента играет отсутствие необходимого времени.

Трамп потерял драгоценные дни в начале октября из-за своего заражения коронавирусом COVID-19. Более того, излечившись благодаря экспериментальным препаратам, глава государства не получил какой-то серьезной поддержки со стороны избирателей. По большей части его показатели остались прежними, либо изменились незначительно, что стало серьезным ударом по кампании президента — так как все предвыборные мероприятия пришлось отложить на 10 дней.

Теперь Трамп пытается наверстать упущенное, но сталкивается проблемами опять-таки из-за пандемии. Против президента играет лидерство США по числу погибших и зараженных, чем пользуется его оппонент-демократ. Байден не раз припоминал неоднозначные высказывания Трампа о несерьезности коронавируса, что сам президент объясняет нежеланием сеять панику среди населения.

Учитывая, что в США наблюдается серьезный всплеск количества зараженных, эта тема остается наиболее значимой для американского общества и единственным ответом со стороны президента являются экспериментальные препараты для лечения вместе с обещанием появления вакцины.

Насколько хорошо такая тактика работает, можно судить по рейтингу одобрения работы главы государства. Согласно опросу Morning Consult от 25 октября, позитивно оценивают действия Трампа 39% американцев, а негативно — 58%. При этом в конце сентября аналогичное исследование демонстрировало более позитивную картину — 44% против 54%.

Особых результатов также не приносят попытки главы государства отвлечь внимание американцев от пандемии. Традиционная риторика президента о противодействии Китаю и ужасном будущем США под управлением Байдена не помогают, по большей части работая только на сторонников Трампа, которых и так не нужно ни в чем убеждать.

В то же время, кандидат-демократ завершает активную предвыборную деятельность, а именно собирается 27 октября провести последний митинг со своими сторонниками. В качестве заключительной остановки Байден выбрал Джорджию — «колеблющийся» штат, который Трампу удалось склонить на свою сторону четыре года назад.

Однако если в 2016 году большинство избирателей в регионе выбрали республиканца, в этот раз ситуация несколько иная. По исследованию SurveyMonkey, в штате Байдена поддерживают 52% американцев, а Трампа только 46%. То есть президент вполне может потерять Джорджию на предстоящих выборах.

Внимание к колеблющимся штатам приковано в том числе из-за действующего в США принципа «победитель получает все». Дело в том, что в США сохраняется система, при которой голосуют специальные люди — выборщики. И кандидату достаточно набрать 50% плюс один голос, чтобы получить голоса всех выборщиков. То есть если в штате, предположим, 10 выборщиков (а их число зависит от количества жителей), и голоса распределились 60% против 40%, это не значит, что 6 выборщиков проголосуют за одного кандидата, а 4 — за другого. В таком случае все 10 выборщиков будут обязаны проголосовать в итоге за кандидата, победившего в конкретном штате.

При такой системе не до конца очевидна стратегия, по которой демократы завершают свое турне за неделю до выборов. Ряд американских СМИ уверяют, что Байден может просто ничего не делать и все равно выиграть голосование, так как против Трампа успешно работает пандемия и плачевная ситуация в экономике.

Тем не менее, все же не стоит говорить об однозначной победе кандидата-демократа. По сути, текущая избирательная кампания во многом напоминают голосование 2016 года, когда большинство опросов указывали на поражение Трампа, но в итоге именно он занял кресло главы Белого дома.

Главным негативным фактором для президента действительно является время, в особенности из-за большой популярности досрочного голосование в условиях пандемии. Неопределившихся избирателей остается все меньше, по предварительным данным, свой голос отдали более 56 млн американцев. В 2016 году право голоса в США имели 245 млн жителей, однако проголосовали только чуть менее 140 млн. То есть, если исходить из того, что это и есть активная часть американского электората, то проголосовало уже более трети избирателей.

В подобных условиях резкий рывок кампании Трампа может оказаться не слишком успешным. Хотя теоретически, митинги могут привлечь тех, кто до этого не собирался голосовать вовсе.