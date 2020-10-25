Спор о Курилах: Япония может согласиться на два острова

Москва и Токио вернутся к обсуждению мирного договора и проблемы «северных территорий» — Курильских островов. Об этом сообщает со ссылкой на источник Yahoo News Japan.

По словам собеседника издания, президент РФ Владимир Путин обсуждал этот вопрос в ходе телефонного разговора с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Российский глава напомнил своему визави о соглашении, достигнутом в 2018 году.

По данным издания, в отношениях Путина и Суги может сохраниться курс, которого придерживался предыдущий глава правительства Японии — Синдзо Абэ. Согласно этой доктрине, острова Хабомаи и Шикотан — российские территории — «должны» стать японскими.

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30 сентября газета Asahi уже сообщала, что политика нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в отношении России остается такой же, как и у его предшественника Синдзо Абэ. Однако такое положение дел вызывает недовольство у ряда сотрудников японской администрации.

«Если бы действительно хотели вернуть [Курильские] острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы», — заявил журналистам высокопоставленный источник.

Суга говорил вскоре после избрания на пост премьера, что Японии нужно подвести итоги своей послевоенной дипломатии. Однако о мирном договоре с РФ он не упоминал. Впрочем, впоследствии новый глава правительства Японии заявил, что с Россией нужно вести диалог и «не оставлять проблему северных территорий».

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Суга сообщил, что хотел бы поскорее встретиться с российским лидером лично.

Экс-премьер Синдзо Абэ встречался с Путиным 27 раз. В 2016 году он предложил план экономического сотрудничества и «новый подход» к вопросу принадлежности Курил. в 2018-м в Сингапуре Абэ отошел от изначальных требований Токио вернуть все острова, согласившись с президентом РФ в том, что переговоры о мирном соглашении нужно строить на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла лишь о передаче двух островов.

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио, не является предметом для обсуждения.

В начале прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Тем не менее Абэ считает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы. Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам разгрома японской Квантунской армии и после взятия их с боями советской морской пехотой.

Острова стали советскими, местные жители — японцы и айны — были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неоспоримости российского суверенитета на территории Курильских островов. Она также отметила, что желание японских представителей вернуть вопрос о Южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на диалог по данному вопросу.

«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях», — сказала дипломат. Кроме того, Захарова добавила, что Японии следует «вернуться на землю», чтобы представители стран смогли продолжить переговоры по данному вопросу.

Летом 2019 года Москва указала Токио на недопустимость претензий японской стороны из-за визитов российских властей на южные Курильские острова. «Комментарии официального Токио [по поводу Курил] граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», — отмечали также в российском внешнеполитическом ведомстве.