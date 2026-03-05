Размер шрифта
НАТО отказалось применять статью о коллективной безопасности после падения ракеты в Турции

Рютте: НАТО не будет применять 5-ю статью в связи с падением ракеты Ирана в Турции
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

НАТО не будет применять 5-ю статью своего устава в связи с падением иранской ракеты Ирана в Турции. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте в интервью Reuters.

«Я думаю, 5-я статья здесь неприменима. Речи о [применении] 5-й статьи не идет», — сказал генсек.

При этом накануне Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

4 марта иранская баллистическая ракета пролетела над воздушными пространствами Ирака и Сирии и была перехвачена в Средиземноморье близ Турции. Боеприпас сбила американская ракет SM-3, выпущенная с эсминца Oscar Austin. Обломки уничтоженной ракеты упали в турецкой провинции Хатай недалеко от границы с Сирией. Газета The New York Times предположила, что Иран хотел нанести удар по базе Инджирлик на юге Турции, где размещен крупный контингент военно-воздушных сил США.

Ранее в Пентагоне заявили, что планов применять пятую статью НАТО из-за операции в Иране нет.

 
