Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 Марта

Многие россиянки признались, что на 8 Марта хотели бы получить в подарок деньги. Об этом сообщает kp.ru.

В ходе опроса 43% россиянок признались, что будут рады любому подарку от мужчины, поскольку для них важен не сам презент, а оказанное им внимание.

При этом другие 28% участниц опроса заявили, что лучшим подарком для них станут деньги. Однако психолог Ирина Коржаева объяснила, что такое желание не является корыстным.

«Женщины рассуждают так: времена нынче сложные, потратить я сама найду на что получше вашего. Коммуналка сама себя не заплатит, а духи и наряд надо примерять», — сказала специалист.

Отмечается, что еще 13% россиянок заверили, что не хотят получать какие-либо подарки. Однако эксперт напомнила, что иногда подобные утверждения становятся для мужчин ловушкой. Таким образом женщины защищают свою психику от разочарований из-за неоправданных ожиданий.

Директор направления b2b-маркетинга маркетплейса цветов и подарков Flowwow Полина Воронина до этого говорила, что в 2026 году самыми популярными цветами, которые россияне дарят женщинам на 8 Марта, остаются тюльпаны. По словам эксперта, букеты из них покупают примерно в два раза чаще, чем из других цветов.

Ранее эксперт объяснил, почему россиянок раздражает празднование 8 Марта на работе.