«Краснодар» опубликовал заявление по поводу расизма в игре с ЦСКА

«Краснодар» заявил, что не позволит замолчать расистские обвинения в игре с ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» после первого матча против ЦСКА в полуфинале пути РПЛ Кубка России заявилаhttps://t.me/fckrasnodar/22118, что клуб направил жалобу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу расизма со стороны фанатов столичной команды в адрес Джона Кордобы.

В стане «быков» считают, что попытка соперников умолчать о произошедшем вышла безуспешной.

«Увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится. Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», — заявили в клубе.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

