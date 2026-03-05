Школьнице оторвало палец на квесте в Краснодаре

В Краснодаре школьнице оторвало палец во время квеста

В Краснодаре 16-летней девушке на квесте оторвало палец, но сотрудники не остановили игру и не вызвали скорую. Об этом сообщает «Типичный Краснодар».

Инцидент произошел 1 марта в квест-центре на улице Коммунаров, когда школьница пришла на день рождения подруги. В ходе развлекательного мероприятия актер захлопнул дверь, ударив прямо по пальцу девушки — произошла травматическая ампутация фаланги безымянного пальца. Этот момент попал на видео.

Однако после случившегося сотрудники продолжили квест, лишь прикрыв рану девушки ватой. Ампутированную часть пальца никто не подобрал — она осталась лежать на полу в дверном проеме. Пострадавшая сама вернулась домой, и ее мать, увидев травму, повезла дочь в больницу, а старшая сестра девушки начала обзванивать организаторов.

Лишь после этого сотрудники нашли фрагмент пальца и его доставили в больницу, операция началась с критическим опозданием — прошло много времени. Сейчас школьница проходит сложный восстановительный период, прогнозы врачей неутешительны.

